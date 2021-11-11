Грета Тунберг посоветовала Китайцам кушать палочками из металла

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

11 ноября 2021, 15:08 Источник: vitkvv2017.livejournal.com

В 15 лет шведская экологическая активистка вышла к зданию парламента с плакатом в руках и заявила, что не будет ходить в школу до тех пор, пока политики не обратят внимание на проблему засухи и лесных пожаров, вызванных глобальным потеплением.

К концу недели к её протесту присоединилось несколько тысяч человек, а еще через полгода более полутора миллиона по всему миру. Грету номинировали на Нобелевскую премию, так она стала всемирным борцом за экологию. За время её активности было проведено около 2000 акций в 123 странах на всех континентах.

Однажды произошел курьёзный случай

Грета Тунберг заявила о своём намерении организовать выступление в Китае. И раскритиковала китайцев, использующих древесину для производства палочек для еды, так как по её словам это наносит непоправимый вред лесам и окружающей среде. А Китаю стоило бы пересмотреть свои многовековые традиции, отказавшись от их использования.

"Корейцы, например, используют в металлические палочки - они практически вечные..."

Это заявление вызвало бурю негодования и очень негативную реакцию у жителей Китая и ответ на не заставил себя ждать.

Безграмотной прогульщице посоветовали снова пойти в учебное заведение...

Там изучить школьную программу, в том числе - Ботанику. Ведь деревянные палочки в Китае делаются из бамбука. А бамбук это не дерево, а трава, но растущая с невероятной скоростью. Сам бамбук абсолютно органический, и производство палочек не вредит экологии.

А ещё, её прозвали человеком, который грозный только на словах. На самом деле не может ничего сделать или предложить что-то полезное...

Так же китайцы предложили Грете отказаться от средств личной гигиены и носить одежду из листьев и уж тем более не пользоваться бумагой. Так как бумагу делают как раз таки из деревьев, а при изготовлении используются синтетические вещества.

А чтобы быть абсолютно "экологичным", нужно пересмотреть способы передвижения, отказавшись от использования любого вида транспорта, так как его производство и использование вредит окружающей среде - лучше использовать собственные ноги. Поэтому если желание Греты выступить в Китае так велико, она может показать насколько любит экологию и прийти пешком из Швеции.

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