Для программистов Россия стала лучшим выбором по качеству жизни

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10 ноября 2021, 14:14 Источник: olegmakarenko.ru

Доллар находится в начале падения, так что вскоре американцы будут вспоминать нынешние цены с той же ностальгией, с которой мы в «лихие 90-е» тосковали по советским ценникам с копейками.

Российские эмигранты, уехавшие в США при Ельцине, получат большое преимущество перед теми, кто уехал при Горбачёве. Опытные люди уже сейчас понимают, к чему идёт дело, и предпринимают определённые меры для защиты своих сбережений.

В России тем временем цены тоже растут — мы импортируем инфляцию из-за рубежа. Растут и зарплаты. К примеру, продолжают расти зарплаты программистов, так как всё большая часть экономики переходит в цифру. Хорошие программисты могут вести себя сейчас как кинозвёзды — капризничать, требовать особых условий или больших гонораров. У компаний нет иного выбора, кроме как окружать их вниманием и задабривать деньгами. Дела могли бы быть ещё хуже, если бы не приток мозгов из-за границы...

Говорят аналитики портала «Хабр Карьера»:

«…в этом году увеличилось число соискателей из СНГ на работу в IТ в РФ. Так, число запросов на работу в России от специалистов из Белоруссии за январь—сентябрь удвоилось. Из Казахстана, по их данным, поступает на 36% больше запросов, из Узбекистана — на 62%, а с Украины — на 22%…»

Оно и неудивительно. Вот средние зарплаты по отрасли:

Программист-стажёр, — бесполезный студент, — получает стипендию в 30 тысяч только за то, что учится, отвлекая при этом от работы состоявшихся программистов. Компании нанимают стажёров, надеясь, что хотя бы некоторые из них останутся после обучения, но уже на других зарплатах, разумеется.

Программистам-джунам, — начинающим, от которых обычно больше вреда, чем пользы, — платят уже по 50 тысяч руб. Фактически это та же стипендия, ибо джуны в силу своей неопытности слишком медленные, слишком неловкие, не способны к самостоятельной работе.

Программист-мидл, — рабочая лошадка индустрии, — получает уже 120 тысяч. Программист-синьор, — более опытный и часто более умный, чем мидл, — 195 тысяч. Без синьоров обычно никак, на каждом проекте должен быть хотя бы один синьор, чтобы планировать архитектуру или решать особенно сложные задачи.

Программист-лид, — командир отделения, тимлид, — может рассчитывать уже на 230 тысяч. Впрочем, это в среднем. Если нужен тимлид, например, «обжектив-Си», готовьтесь отдавать ему уже 300 тысяч. А если вам нужен не средний тимлид, а хороший, если вы хотите повыбирать, повышайте ставку уже до 400 тысяч...

Аналогичные проблемы есть и с пилотами

Недавно глава одной авиакомпании жаловался, что пилоты "суперджетов" получают «дикую зарплату», — большую, чем пилоты, управляющие эйрбасами. Конкретную цифру он не назвал, но можно примерно её представить, если вспомнить, что пилоты обычных крупных лайнеров получают сейчас по несколько сотен тысяч рублей.

За рубежом зарплаты пилотов и программистов ещё выше, однако там есть минусы, которые не компенсируются зарплатами. Мало кто хочет целовать чужие ботинки, извиняясь за свой цвет кожи. Ещё большее отторжение у адекватных людей вызывают истории из затопленных толерантностью американских школ.

Есть ещё и фактор стабильности, однако его-то потенциальные эмигранты как раз и не учитывают. Они ориентируются на статьи в крупных западных СМИ, поэтому им кажется, будто доллар — это навсегда, и будто кризис в США, если он и разразится, закончится так же быстро, как в 2000 или в 2008 годах.

Россия таким образом стала сейчас лучшим выбором именно по качеству жизни

В условном Узбекистане можно меньше тратить и сильнее выделяться на фоне бедных соседей. В условных США можно получить большую зарплату в абсолютных величинах. Однако если учесть неденежные факторы, становится ясно, что и страны Запада, и республики бывшего СССР сильно проигрывают России.

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