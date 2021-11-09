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9 ноября 2021, 19:57 Источник: a-nalgin.livejournal.com

Поверить в это всё ещё сложно. Какой-то вот прям выверт мозга получается. Когнитивный диссонанс. Тем более, ну мы же – русские. Мы не привыкли отступать, и тем более – лимитрофам (формально суверенным государствам на границах РФ, но фактически являющиеся политическими сателлитами крупнейших западных стран).

Всё национальное историческое сознание, воспитываемое на героических фразах из «Повести временных лет», на ближних и дальних примерах прошлого и настоящего не может смириться с таким отставанием. С таким поражением…

И от кого?

Вот что говорит общемировая статистика...

В каких странах мира потребляют больше всего алкогольных напитков?

Вопреки расхожим стереотипам, россияне далеко не лидеры в потреблении алкоголя - у нас пьют конечно немало, пересчитывая на спирт — 7.3 литра спирта на человека в год, но это всего лишь 56 место из 188 вошедших в выборку стран мира.

А лидируют здесь островные государства, как тихоокеанские, так и карибские, и страны Европы, особенно Восточной! На островах Кука средний житель за год выпивает алкоголя 13 литров спирта, в Латвии — 12.9 л, в Чехии — 12.7 л. Не взошли на пьедестал алкогольного почёта, но были к этому близки Литва, Австрия и Антигуа и Барбуда (по 11.9 литров спирта на человека в год), Эстония (11.7 л), Франция (11.4 л), Болгария и Словения (11.2 л и 11.0 л)

Меньше всего пьют, ожидаемо, в исламских странах:

В Кувейте и Саудовской Аравии потребления алкоголя на человека в год составляет ровно 0 литров в спиртовом эквиваленте. В других странах оно чуть выше нуля, но тоже очень и очень невелико

Тут могут сказать, что статистика не учитывает домашнего алкоголя

Но, во-первых, россияне и тут вряд ли мировые лидеры. В той же Европе жители охотно гонят всякие сливовицы да ракии. А во-вторых, самогон – это история сельская, в городе с его более высокими тарифами на свет и газ уже не выгодная и более опасная. Да и смысл гнать, когда бутылка приличной водки в российских магазинах может стоить дешевле банки хорошего пива!

То есть, Россия – трезвеет?

И уже «на Руси есть веселие пити, не можем без того быти» – пора отправить в утиль истории?

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