Зачем директор ЦРУ прилетал в Москву

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9 ноября 2021, 14:00 Источник: shurigin.livejournal.com

Главной интригой прошедшей недели была и остаётся цель визита в Москву директора ЦРУ США Уильяма Бёрнса. Визит состоялся 2-3 ноября и заранее не анонсировался, что в переводе с дипломатического означает чрезвычайную срочность этого визита.

В Москве Бёрнс встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. В ходе встреч, как сообщалось, обсуждались российско-американские отношения и борьба с международным терроризмом. При этом оба раза в состав американской делегации входил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эрик Грин.

Обе стороны весьма сухо прокомментировали этот приезд, что вызвало целый шквал версий в СМИ. Так, CNN, ссылаясь на «информированные источники», сообщила, что директор ЦРУ ездил в Москву, чтобы «предупредить» Россию о недопустимости действий против Украины и узнать намерения Москвы...

Пикантности этому визиту добавило признание Кремля, что тогда же состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Уильяма Бёрнса. Если все эти факты сложить вместе, то становится понятно: произошло нечто неординарное, что погнало директора ЦРУ в Россию лично выяснять обстановку на месте.

Какие темы могли стать «горячими» в диалоге США и России?

Собственно, их все можно перечислить на пальцах одной руки: Афганистан, Украина, Иран, энергетический кризис в Европе и Китай. Пойдём методом исключения. Афганистан сейчас явно отодвинулся на второй план. Иран также не актуален. Напряжение между США и Китаем не настолько велико... Энергетический кризис – тем более! Позиция США давно обозначена, строительство «Северного потока» завершено, и директору ЦРУ тут явно нечего обсуждать со своим российским коллегой, а тем более с президентом России.

Остаётся только Украина. Получается, CNN права? И Бёрнс приезжал «предупредить» Россию?

Но зачем для этого ехать так далеко? Обмен информацией и, тем более, ультиматумами не требует перелётов за океан. И уж точно не подразумевает разговора руководителя одного из государственных департаментов одного государства с первым лицом другого государства.

Тут было явно что-то другое…

Чтобы приоткрыть завесу над тайной, давайте вспомним недавние события. Весь октябрь прошёл под знаком очередного обострения ситуации на Донбассе. С украинской стороны резко увеличилось число обстрелов и провокаций. Украинские военные демонстративно заняли одно из сёл в демилитаризованной зоне разграничения, куда им входить было запрещено. Затем украинский «Байрактар» впервые в ходе этого конфликта нанёс удар по позициям ополченцев.

Война, которую мы не заметили

Одновременно с этим в американских СМИ пошёл целый вал публикаций о том, что Россия готовится к нападению на Украину. Назывались номера дивизий и места их сосредоточения, сообщалось о маршрутах передвижения воинских колонн и эшелонов.

Напряжения ситуации добавило прибытие в Чёрное море флагманского корабля 6 флота США Mount Whitney и эсминца Porter. Корабль боевого управления Mount Whitney всегда появляется вблизи российских берегов во время кризисов. Так было в 2008 году во время операции РФ по принуждению Грузии к миру и в 2014 году, когда в Киеве был в самом разгаре Майдан. Фактически это штабной центр, способный управлять всей объединённой армейской группировкой США и НАТО в Черноморском и Средиземноморском регионе.

Возникло ощущение, что кто-то взялся разжигать новый пожар войны в регионе...

И стрелки ответственности за него явно пытались перевести на Россию. Очевидно, что российское Министерство обороны не могло не обратить внимания на такую враждебную деятельность и тоже привело пограничные силы в состояние повышенной боеготовности. Начиналась классическая гонка за временем – кто первый подготовится к удару по врагу.

Вот в этих условиях в Москву и прибыл директор ЦРУ Бёрнс. При этом Бёрнс не разведчик, а кадровый дипломат и, по мнению экспертов, один из наиболее способных и опытных американских дипломатов. Он много лет проработал в Москве в начале 1990-х годов, а затем и послом (2005–2008 годы). Его называют мастером тайной дипломатии. И прибыл он в Россию явно не для вручения ультиматума.

Есть все основания предполагать, что эта встреча Бёрнса и Патрушева не первая. В сентябре этого года прошли слухи о «тайной» встрече Бёрнса и Патрушева в Нью-Дели. Они оба оказались в одно и то же время в одном и том же месте – в индийской столице...

Очевидно, что весь предыдущий период Киев заваливал Вашингтон докладами о подготовке России к агрессии против суверенной Украины. Очевидно, что и в самих США есть достаточно влиятельных «ястребов», которым очень хочется не допустить заморозки конфликта на Востоке Украины и тем самым вывода России из прицела «холодной войны».

В Киеве понимают, что после состоявшегося контакта Путина и Байдена и реальной вероятности некой стабилизации отношений между Россией и США ценность Украины как стратегического союзника явно снизится до уровня «беспокоящего фактора» – «мёртвого груза» на шее Вашингтона. Поэтому с Банковской беззастенчиво грузили администрацию Байдена информацией о подготовке Москвы к войне и одновременно сами нагнетали напряжённость на границе с Донбассом.

Если принять эту версию как рабочую, то визит Бёрнса в Москву выглядит совсем в ином свете. Опытный дипломат Бёрнс, располагающий к тому же возможностями ЦРУ, решил лично на месте выяснить, что есть что, и услышать позицию русских. В этих обстоятельствах его разговор с президентом России позволяет с уверенностью утверждать, что позицию Москвы он понял и не нашёл агрессивной, закрепив свои выводы словами президента Путина.

В свете этой версии совершенно логичным выглядит и последовавший за этим звонок директора ЦРУ Бёрнса президенту Украины Владимиру Зеленскому. Что сказал Бёрнс Зеленскому – неизвестно, но уже через два дня Минобороны Украины заявило, что не фиксирует фактов наращивания российских войск у собственных границ. Затем это же заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов: «…активности российских войск возле границ не наблюдается».

Вот так! Война прошла, а мы её даже не заметили…

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