Политика Байдена на Ближнем Востоке не лучше, чем политика Трампа

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8 ноября 2021, 13:58 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Общественное мнение охладевает к Байдену по ряду причин, но СМИ США все равно любезны с президентом и его правительством. Ведущие журналисты, редакторы и эксперты мозговых трестов так рьяно стремились избавиться от Трампа, что любая замена, неважно, от республиканской или демократической партии, была бы для них желанной.

Байден представляет старый истеблишмент, который верит в принципы глобальной империи США и в «мускулистую» внешнюю политику. Он был центристом в Сенате США вопросам как внутренней, так особенно внешней политики, где ему практически не попадались войны и бомбежки (американские или израильские), которые бы он не одобрял и не поддерживал. Надеяться стать президентом США значит выражать восхищение войнами и военными вмешательствами – таково авторитетное мнение в США еще со времен до Кеннеди.

Внешняя политика правительства Байдена приводит к ужасному положению на Ближнем Востоке

Разумеется, буржуазные СМИ критиковали вывод войск США из Афганистана. В конце концов, эти СМИ приветствовали вторжение США в Афганистан и Ирак и служили передатчиками для утечек и фальшивок спецслужб США, распространяя ложь и обман об иракском ОМП.

СМИ США и истеблишмент Вашингтона желают вечной оккупации Афганистана. Они также призывают к вечной оккупации Ирака, но правительство Ирака отказало Обаме в требовании проштамповать наличие тысяч оккупантов. Это не Обама решил вывести войска из Ирака, представители иракского народа попросили США на выход. Конечно, США нашли способ вернуться под предлогом угрозы от ИГИЛ (запрещена в РФ).

Справедливо будет сказать, что во многих случаях критика Трампа в СМИ полностью применима к Байдену, хотя Байдена избавляют от свирепых нападок, в отличие от Трампа.

Поддержка диктаторов

Отношения Трампа с монархами Персидского залива были чисто деловыми: они получали политическую поддержку и их делишки покрывались, при условии, что они объявляли об огромных закупках оружия у США.

При Байдене США официально закрепляют неизменную поддержку диктатур Ближнего Востока. И, совершенно как с Трампом-Кушнером, эти режимы Ближнего Востока получают дополнительное пренебрежение нарушениями прав человека в их странах, при условии, что они обещают или ускоряют нормализацию отношений с Израилем.

Правительство Байдена согласовывает политику с Саудовской Аравией и ОАЭ не только по вопросу Ирана, но и Йемена, Ливии, Ливана, Сирии и Судана.

Упорство против Ирана

Правительство Байдена тянет резину и упрямо отказывается от любых уступок иранскому правительству. Байден продолжил санкции Трампа и не собирается пообещать прекращение санкций как жеста доброй воли.

Ирану было бы выгоднее вести переговоры с Трампом – Трамп никогда не вдавался в детали и прежде всего его интересовало, что новое соглашение с Ираном будет названо в его часть, а не в честь Обамы. Более того, правительство Байдена тесно согласовывает свои шаги в отношениях с Ираном с ОАЭ, Саудовской Аравией и Израилем. Оно бесстыдно угрожает возможностью не дипломатического решения (то есть нападения США и Израиля на Иран). Если бы так вел себя Трамп, ведущие СМИ предупреждали бы об опасности вооруженного конфликта.

И в отношении Израиля правительство Байдена не отклоняется от курса правительства Трампа: госсекретарь Блинкен ясно дал понять, что израильская оккупация Голанских высот юридически приемлема, хотя он связал это решение с тем, что Ассад остался у власти.

Хотя консульство США в Восточном Иерусалиме («для Палестины») еще и не собираются открывать, строительство новых сионистских поселений и расширение старых не вызвало никакого удивления в Вашингтоне. Правительство Байдена показывает, что проблемы США были связаны с личностью бывшего премьер-министра Нетаньяху, а не с его политикой.

Продолжается поддержка нападения на Йемен

Война против Йемена продолжается, и правительство Байдена – как и Обамы и Трампа – просто винит хуситов в этом. Саудовские правители все еще отказываются снять блокаду порта Ходейда, а правительство Байдена хвалит поведение саудовских властей.

Трампа обвиняли в безответственности во внешней политике (убийство Сулеймани – главный пример), но правительство Байдена укрепляет власть нескольких арабских диктаторов в обмен на нормализацию отношений с Израилем и большей верности интересам США.

Саудовский наследный принц Мухаммад бин Салман больше не изгой. Он принимает одного официального представителя США за другим. (Советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан встретился с Мухаммадом бин Салманом, хотя без официальных фото).

В политике по Ближнему Востоку между Трампом и Байденом мало разницы

Однако, ведущие СМИ отказываются критиковать Байдена, кроме как за вывод войск из Афганистана. СМИ, как и сам Байден, полностью преданы планам военной империи и не желают видеть, насколько опасен путь военного союза с тиранами Ближнего Востока и Израилем. Похоже, несмотря на все слова, история войн 80-х и 2001-2021 в Афганистане ничему не научила их.

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