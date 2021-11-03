Байден объявил, что убедил всех демократов потратить триллионы

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3 ноября 2021, 12:55 Источник: www.ng.ru/blogs/pasternak

Администрация Белого дома планирует потратить почти 2 трлн. долларов на здравоохранение, образование, поддержку малого и среднего бизнеса, а также создание новых рабочих мест с целью ускорения экономического роста и стимуляции внутреннего рынка.

По словам самого Байдена, инвестиционный пакет государственной помощи определит, каким запомнится его президентский срок избирателям в целом.

Конечно, по-своему, американский президент прав

От того, как именно демократическая администрация выйдет из кризиса пандемии, зависит дальнейшее финансово-экономическое развитие США. Восстановление темпов роста ВВП, промышленности и торговли жизненно необходимо Вашингтону из-за геополитической конкуренции с другой державой, претендующий на статус мирового гегемона в XXI веке – КНР.

Вообще говоря, новый план президентских инвестиций в инфраструктуру, защиту климата и социальную сферу можно было бы рассматривать, как резкий поворот демократов влево. Но ведь Байден ещё со времён своей работы в Сенате в качестве председателя комитета по международным отношениям (United States Senate Committee on Foreign Relations) имел репутацию центриста и негативно относился к идее социализма как таковой.

Байден либерал как в вопросах экономики, так и вопросах политики. Более того, многие республиканцы и в период вице-президентства Байдена во времена Б. Обамы считали его «своим» (правоцентристом).

Так что совершенно точно этот пакет помощи нельзя считать уходом в социал-демократическую нишу с целью значительного огосударствления экономики. Американский президент сам часто говорит о важности свободного рынка, сохранения лишь небольшой доли государства в экономике и снижения налоговой нагрузки на предпринимателей (правда, только малых и средних, за счёт крупных).

Безусловно, такие транснациональные частные компании, как Tesla, Microsoft, Apple и Facebook (Meta), восприняли крайне негативно призывы Байдена увеличить налоги для монополий. Но нужно понимать, что эти решения принимаются демократами на фоне резкого ухудшения экономической стабильности и кризиса пандемии, а не в угоду левым радикалам.

Иными словами, фактически либерал Байден принимает экстренные решения о помощи гражданам США ради спасения той самой рыночной экономики, адепты которой критикуют президента за якобы «уклон влево». Ведь именно благодаря таким инвестициям в бизнес, медицину и образование заметно восстанавливается экономический климат внутри Соединённых Штатов, что благоприятно сказывается на показателях роста в будущем. То есть, по сути, принимая довольно левые решения в момент финансового кризиса, Байден как раз-таки спасает либеральную рыночную экономику и свободу предпринимательства, которая является для американцев важнейшей ценностью.

Парадокс!

Мы часто слышим, как многие исследователи политической науки и международных отношений называют США «единственной сверхдержавой» XXI в., новым «центром силы». Кто-то ставит под сомнение это утверждение, кто-то говорит о нескольких потенциальных сверхдержавах (США, КНР, ЕС, Индия и др.), а кто-то отказывается от этого термина вообще и предпочитает слово «многополярность».

Что ж, посмотрим, что получится у старого-доброго Джо!

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