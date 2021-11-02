Риск повторного заражения для переболевших выше, чем риск заражения у вакцинированных

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

2 ноября 2021, 13:52 Источник: prof-afv.livejournal.com

История разработки вакцин против инфекционных заболеваний свидетельствует, что лучше всего это удаётся в тех случаях, когда у выздоровевших развивается стойкий и почти «непробиваемый» иммунитет. COVID-19 явно не из их числа.

Иммунитет у переболевших непробиваемым назвать нельзя, а его продолжительность относительно коротка (измеряется месяцами, не годами).

Альтернативный заболеванию способ приобретения иммунитета против COVID-19 это вакцинация. Вакцинный иммунитет также не является непробиваемым и его длительность также, скорее всего, измеряется месяцами. Хотя, похоже, разные вакцины в этом отношении могут существенно отличаться.

«Цена», которую приходится заплатить за приобретение этими способами, пусть и неидеального, но хоть какого-то иммунитета против COVID-19, сильно отличается.

В случае заболевания придётся пережить крайне неприятные дни/недели, иногда месяцы, а для некоторых есть реальные шансы умереть.

В случае вакцинации возможно, даже весьма вероятно, лёгкое и кратковременное недомогание, но шансы получить серьёзные проблемы, к счастью, чрезвычайно малы.

Какой иммунитет «круче»?

В научной формулировке этот вопрос звучит так: есть ли различие в частотах повторного заболевания COVID-19 и заболевания после полного цикла вакцинации, если…? Очень важно, как конкретно сформулировано то, что после «если». Какая вакцина? Что такое «полный курс вакцинации»? Что cчитается заболеванием/инфицированием? В какой период проводится сравнение? Насколько сбалансированы сравниваемые группы? Какие статистические инструменты используются? И много ещё чего...

Такого рода исследования в «рафинированном формате» контролируемых клинических испытаний практически невозможны. Первая попытка такого рода сделана американскими исследователями.

В этой работе исходные данные за период январь-сентябрь 2021 были «экстрагированы» из различных информационных систем в девяти штатах. Сравнивались частоты COVID-19 в двух группах:

1. Невакцинированные, ранее перенесшие SARS-CoV-2 инфекцию (отобрано 1020 человек).

2. Полностью вакцинированные (PfizerBioNTech или Moderna), до вакцинации не имевшие документированной SARS-CoV-2 инфекции (отобрано 6328 человек).

Эти группы были не так чтобы идеально, но достаточно хорошо сбалансированы. Результаты выражены показателем, который называется «отношение шансов» (Odds Ratio – OR). Он показывает во сколько раз шансы заражения SARS-CoV-2 или заболевания выше у переболевших по сравнению с вакцинированными.

Если быть точным, то в данном исследовании использован вариант OR - «отношение шансов с поправкой» (adjusted odds ratio - aOD). Поправка позволяла с помощью статистических ухищрений учесть небольшой разбаланс групп по возрасту, месту, времени и некоторым другим параметрам.

Риск повторного заражения для переболевших выше, чем риск заражения у вакцинированных. Приведу результаты двух сравнений – наиболее общего и того, где разница особенно высока:

1. Все вакцинированные/все переболевшие: риск повторного инфицирования для переболевших в 5,49 раза выше (95%ДИ: 2,75 – 10,99) по сравнению с вакцинированными

2. В зависимости от возраста: риск повторного инфицирования переболевших в возрасте 18-64 года в 2.57 раза выше (95%ДИ: 1,42–4,65) по сравнению с вакцинированными, а у переболевших в возрасте 65 лет и старше эта разница ещё больше - 19.57 (95%ДИ: 8.34–45.91)

Можно ли считать, что после этого исследования окончательно установлено, что вакцинация против COVID-19 переигрывает иммунитет, приобретенный в результате заболевания? Нет, остаётся много вопросов. Всё это пока касается только двух мРНК вакцин. Авторы исследования это хорошо понимают и оговаривают. Но как бы там ни было, результаты этого исследования укрепляют доказательную базу по эффективности мРНК вакцин. Надеюсь, данные такого рода по другим вакцинам и на других выборках также будут опубликованы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости