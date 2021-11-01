В Германии ввели ограничение скорости на автобанах

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1 ноября 2021, 17:24 Источник: proboknet.livejournal.com

Это стало компромиссом между сторонниками радикального ограничения скорости на трассах и теми, кто был категорически против.

Однако новость оказалось уткой и вышла в сатирическом немецком журнале Der Postillion. Его статью про 350 км/ч многие в Европе восприняли серьезно. Особенно купились венгры, их автомобильный журнал Alapjarat обсуждал эту новость и даже проводил голосование. Немцы долго высмеивали венгров...

А действительно же лимит в 130 км/ч обсуждается довольно давно. Немецкие политики считают, что любой лимит на автобанах это чистая политика. Тему часто используют в дебатах.

"Зеленые" выступают за 130 км/ч., а ХДС/ХСС и "Свободные демократы" выступают против каких-либо ограничений.

Немецкие СМИ сравнивают тему ограничения скорости на автобанах в Германии с темой ограничения использования оружия в США, такой же горячей и бескомпромиссной.

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