Борщ стал заметной частью русскоязычной литературы при СССР

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1 ноября 2021, 15:11 Источник: p-syutkin.livejournal.com

Как известно, больше всего для величия России сделал Меркатор. Но только сегодня мы начинаем понимать, что и Гугл – неплохой "инструмент" для изучения истории нашей страны. Правда, с величием тут вопрос уже неоднозначный.

Один из главных инструментов историка – изучение первоисточников

Это работа «штучная», требующая квалификации, знаний, да порой и просто доступа к ним. Но ведь история - это еще и изучение идей, настроений, понятий, которые овладевали обществом в тут или иную эпоху. А тут уже требуется не индивидуальный подход к, скажем, рукописи, а анализ огромных массивов текстов, публикаций.

И тут-то современному историку приходит на помощь гугл, точнее его инструмент Books Ngram Viewer. Уже много лет специалисты гугла сканируют книги, выпущенные в XIX-XXI веках во многих странах, на разных языках. И в этом смысле накопился огромный массив данных, позволяющий говорить о более или менее объективном анализе частоты употребления тех или иных слов.

Тут-то, как вы понимаете, мы не могли пройти мимо главного направления кулинарных сражений современности – темы «щи-борщи». Ведь, согласитесь, по частоте употребления этих слов в литературе можно сделать выводы об их популярности (блюд, а не слов). А также вообще значимости в русской культуре.

Итак, смотрим по слову «Щи»:

За исключением каких-то кратковременных флуктуаций общий тренд понятен. Частота употребления слова «щи» в Русской литературе с 1800 года уменьшается. Причины этого в том, что кухня становится более разнообразной. И старинное средневековое блюдо теряет свой преобладающий характер за столом.

А вот с "борщом" нас ждет сюрприз.

Более или менее массовое использование слова в литературе на русском языке – это советский период. Конечно, для корректности нужно осуществить поиск с учетом старой орфографии — «борщъ». Но общей картины это не меняет: советский период лидирует.

Что, конечно, не значит, что слово «борщ» не употреблялось в русском языке ранее. Понятно, можно легко привести десяток-другой этаких случаев. Но мы же интересуемся массовым употреблением слова. Ведь именно эта статистика и говорит о росте его удельного веса в языке. А, следовательно, и в культуре вообще, не правда ли?

Любопытно сравнить график борща с графиком «щи/шти». Тут уже очевидно, какой суп у нас популярнее и когда:

Так вот, если воспринимать статистику гугла буквально, то борщ стал хоть сколько-нибудь заметной частью русскоязычной литературы лишь при СССР. Понятно, что это несколько не стыкуется с версией о том, что борщ — исконное блюдо русской кухни.

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