К чему ведет либерализация миграционного законодательства

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28 октября 2021, 17:06 Источник: taxfree.livejournal.com

Облегчение требований к въезжающим не хорошо и не плохо. Это станет жизненной необходимостью. Суть происходящих событий в том, что страны Европы и Азии начинают испытывать острую нехватку молодых рабочих рук.

Более развитые страны высасывают из остального мира квалифицированные кадры

Их население стремительно стареет, а пенсии платить нужно, поэтому им жизненно необходимо привлекать молодые рабочие руки, которые платили бы налоги в стране. Ну и уровень жизни в этих странах таков, что люди стремятся переехать туда.

Россия, к сожалению, донор для этих стран

Русская молодежь почти поголовно размышляет об эмиграции, а часть доходит до воплощения этого в реальности. В 2010 - 2014 годах это ещё не было мейнстримом. Сейчас, когда реальные доходы в стране падают седьмой год, мысли об эмиграции посещают каждого второго в возрасте до 30 лет.

Об этом 10 лет назад предупреждал и Джордж Фридман в своей книге "Следующие 100 лет". То что мы видим сейчас, исполнение этого прогноза. Развитые европейские страны облегчают въезд и устройство в стране, особенно квалифицированным кадрам. По этому же пути вынуждена идти и Россия. Она активно либерализует миграционную политику. Правда привлекает неквалифицированные и не европеоидные кадры...

Если 10 лет назад получение ВНЖ и гражданства России было большой проблемой, и сопровождалось кучей формальностей, даже для собственно этнических русских, то сейчас это становится все проще и проще. Например ВНЖ сделан бессрочным, а не 5 лет как раньше. При получении гражданства России уже не нужно отказываться от второго гражданства, и т.д. и т.п. подобное.

Сейчас готовится новый закон о миграции, и кое что мы узнали вчера из отзыва на закон советника президента Фадеева, направленного премьер министру Мишустину.

В самом экспертном заключении, в частности, указывается на исключение в тексте законопроекта требования о сдаче экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства для трудовых мигрантов; на отмену механизма о не разрешении въезда; на фактическое освобождение работодателей от ответственности за нарушение требований законодательства РФ при привлечении мигрантов и т.д.

Правда, уже приняты изменения к федеральному закону, обязывающие иностранцев, планирующих остаться в стране более чем на 90 дней, проходить медосвидетельствование, в том числе на наркотики. Начнёт действовать с 28 декабря.

Таким образом можно делать выводы, куда идут изменения. А идут они к прямой раздаче паспортов РФ всем желающим. К максимальному, просто радикальному, облегчению въезда и легализации в стране. Для всех желающих и даже не очень желающих. Это будущая необходимость. Чем раньше начнут, тем меньше обезлюдеет страна.

Облегчение требований к вьезжающим не хорошо и не плохо. Это станет жизненной необходимостью. Суть происходящих событий в том, что страны Европы и Азии начинают испытывать острую нехватку молодых рабочих рук.



Более развитые страны высасывают из остального мира квалифицированные кадры

Их население стремительно стареет, а пенсии платить нужно, поэтому им жизненно необходимо привлекать молодые рабочие руки, которые платили бы налоги в стране. Ну и уровень жизни в этих странах таков, что люди стремятся переехать туда.



Россия, к сожалению, донор для этих стран

Русская молодежь почти поголовно размышляет об эмиграции, а часть доходит до воплощения этого в реальности. В 2010 - 2014 годах это ещё не было мейнстримом. Сейчас, когда реальные доходы в стране падают седьмой год, мысли об эмиграции посещают каждого второго в возрасте до 30 лет.



Об этом 10 лет назад предупреждал и Джордж Фридман в своей книге "Следующие 100 лет". То что мы видим сейчас, исполнение этого прогноза. Развитые европейские страны облегчают въезд и устройство в стране, особенно квалифицированным кадрам. По этому же пути вынуждена идти и Россия. Она активно либерализует миграционную политику. Правда привлекает неквалифицированные и не европеоидные кадры...



Если 10 лет назад получение ВНЖ и гражданства России было большой проблемой, и сопровождалось кучей формальностей, даже для собственно этнических русских, то сейчас это становится все проще и проще. Например ВНЖ сделан бессрочным, а не 5 лет как раньше. При получении гражданства России уже не нужно отказываться от второго гражданства, и т.д. и т.п. подобное.

Сейчас готовится новый закон о миграции, и кое что мы узнали вчера из отзыва на закон советника президента Фадеева, направленного премьер министру Мишустину.



В самом экспертном заключении, в частности, указывается на исключение в тексте законопроекта требования о сдаче экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства для трудовых мигрантов; на отмену механизма о не разрешении въезда; на фактическое освобождение работодателей от ответственности за нарушение требований законодательства РФ при привлечении мигрантов и т.д.



Правда, уже приняты изменения к федеральному закону, обязывающие иностранцев, планирующих остаться в стране более чем на 90 дней, проходить медосвидетельствование, в том числе на наркотики. Начнёт действовать с 28 декабря.



Таким образом можно делать выводы, куда идут изменения. А идут они к прямой раздаче паспортов РФ всем желающим. К максимальному, просто радикальному, облегчению въезда и легализации в стране. Для всех желающих и даже не очень желающих.

Это будущая необходимость. Чем раньше начнут, тем меньше обезлюдеет страна.

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