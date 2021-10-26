Запуск Artemis I перенесен на февраль следующего года

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26 октября 2021, 16:06 Источник: kiri2ll.livejournal.com

21 октября специалисты Космического центра им. Кеннеди завершили установку космического корабля Orion на сверхтяжелую ракету SLS, впервые объединив их в единое целое. Высота образовавшейся связки составила 98 метров.

Вскоре после этого NASA организовало специальную пресс-конференцию, на которой была названа новая дата их запуска. Отныне он запланирован на февраль 2022 года.

Запуск SLS и Orion будет произведен в рамках миссии Artemis I

Ее целью является проведение всестороннего испытания новой ракеты и космического корабля. План полета предполагает, что беспилотный Orion проведет 26 дней в космосе (включая шесть суток на ретроградной селеноцентрической орбите), после чего вернется на Землю. Успех теста откроет дорогу к миссии Artemis II, в рамках которой четверо астронавтов впервые за 51 год покинут окрестности нашей планеты и облетят Луну.

На данный момент она запланирована на 2023 год

По словам представителей NASA, февральское баллистическое окно для запуска Artemis I будет открыто с 12 по 27 число. Впрочем, у нас нет гарантии, что это окончательная дата реализации миссии.

Перед тем, как отправить ракету в космос, инженерам предстоит провести еще множество тестов, призванных удостоверить ее готовность к полету. Среди них проверки интерфейса, работы электрики и радиосвязи, а также «мокрая» тренировка. В ее рамках полностью заправленную ракету установят на пусковой площадке, после чего будет проведена генеральная репетиция предстартового отсчета.

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