Автора Декларации Независимости США тоже свергли с пьедестала

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25 октября 2021, 19:02 Источник: levik.blog

На этой неделе горсовет Нью Йорка принял решение убрать из помещения, где они заседают, статую Томаса Джефферсона, которая стояла там более ста лет. Мне сложно такое признавать, но в этом плане бывший президент Трамп оказался прав, а я ошибался...

Несколько лет назад, когда в американских городах шли бурные дискуссии по поводу сноса памятников генералам конфедерации, он заявил, что такими темпами скоро и до Джефферсона с Вашингтоном доберутся. Мне тогда это заявление показалось абсурдным. Однако, ошибки надо признавать, и вот, откровенно вам говорю: я недооценил, как далеко пойдут представители прогрессивных сил.

Джефферсон - один из основателей США, автор Декларации Независимости, и третий президент страны

Он прикупил у Франции огромный кусок страны, и даже заслужил своё место среди четырёх великих американских президентов увековеченных на горе Рашмор. И вот, вдруг он оказался не в почёте среди законодателей города.

Причиной его изгнания стала небезупречная биография: Джефферсон, как и многие плантаторы Вирджинии, был рабовладельцев. Более того, он сожительствовал с одной из своих рабынь, которая родила ему несколько детей.

Разумеется это не какие-то новейшие откровения - вся эта информация уже давно была известна, но явно изменился контекст. Группа депутатов горсовета уже много лет пыталась добиться такого решения. Баламуты заявляли, что присутствие рабовладельца в законодательной палате - плевок в лицо всем современным ценностям. Много лет это предложение не получало одобрение, но сейчас, после прошлогоднего всплеска популярности движения BLM оно наконец было принято единогласным голосованием.

Что именно сделают с памятником пока не решили - всё же он пока, в отличие от конфедератов, не настолько токсичен, чтоб его отправлять прямиком на "помойку истории".

Один из вариантов: Джефферсона переставят в музей, где и заслуги и изъяны бывшего президента будут представлены в развёрнутом формате.

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