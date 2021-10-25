О странностях внутреннего туризма

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25 октября 2021, 18:22 Источник: lenorlux.livejournal.com

Призыв развивать внутренний туризм все поняли по-своему. Одни (к сожалению их меньшинство) начали делать новые маршруты, открывать гостиницы, предлагать услуги. Другие же, почему-то решили, что "развивать" равно "поднимать на все цены и брать деньги за воздух".

Подозреваю, что в сезоне "лето 2021" с таким "развитием" столкнулись многие, ибо Европа для нас временно недоступна. Да и с Турцией и прочими открытыми странами проблем слишком много.

Мы столкнулись с особенностями "развития внутреннего туризма" по принципу "туриста надо выжать как лимон" на прекрасном острове Итуруп.

Скажете, что бедный турист на Курилы не летит. Однако, смею заверить, что перелет из Москвы по стоимости будет чуть выше, чем перелет в Крым, и примерно столько же сколько стоит нижняя полка в купе в поезде "Арктика" Москва-Мурманск.

Но я отвлеклась. Прилетев на отдых, вы, естественно, захотите познакомиться с окрестными красотами. И вот тут начинается самое интересное, вернее начинаются те самые "деньги за воздух"...

Итак, открываем кошельки и считаем:

Курилы - это царство горячих источников. Хотите искупаться - нет проблем, были бы деньги...

Стоимость 1 часа в источниках "Ванночки" - 1000 руб. В источниках у вулкана Баранского за 1500 руб. можно купаться, пока не надоест.

Ну ладно, с источниками еще как-то понять можно, там хотя бы все обустроено, правда непонятно, почему так дорого. А вот когда за 200 метров проезда берут от 1000 руб. с машины, это уже начинает сильно удивлять.

Например, вы хотите проехать к водопаду или в живописную бухту. Но вот неудача - на пути стоит небольшой заводик. Объехать невозможно. Для проезда по территории этого заводика нужно купить пропуск всего за 1000 - 3000 руб. Просто идеальный бизнес! И главное, все вроде как по закону, ибо территория частная. Ну а то, что цена немного неадекватная, так никто ж не заставляет.

Хотите посмотреть на вулканическую активность? Запросто. Всего 500 руб. с человека. За что? Я бы тоже хотела это понять. Хотя вру, нам провели "экскурсию", минут на 10. Основная мысль экскурсии: "Сюда ходить нельзя, ибо опасно". Спасибо, что еще за фото не додумались деньги брать.

В результате турист либо вынужден платить, либо разворачиваться и ехать обратно не солоно хлебавши...

Если верить местным жителям, то вся эта свистопляска с платными входами/проездами началась в этом году, видимо побороть искушение потрясти туриста как Буратино преодолеть не удалось.

И таких примеров можно привести тысячи по всей стране. Логика тут простая - пока границы перекрыты и особого выбора нет, успеть хапнуть по-максимуму.

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