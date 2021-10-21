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21 октября 2021, 14:56 Источник: olegmakarenko.ru

Виктор Гюго сказал о пролетариате: «Уберите собственность, и труд исчезнет». Действительно, никогда не будет средний пролетарий работать «на дядю» с той же энергией, выдумкой и профессионализмом, с которыми он охотно работает лично на себя.

Собственность приводит в движение и социальные лифты. Наёмный сотрудник, сберегая доходы, покупает средство производства и становится самозанятым.

Самозанятый, умножая свою собственность, переходит в разряд предпринимателей, чтобы встать во главе собственной фирмы и двигать тем самым экономику вперёд.

На днях в Рунете обсуждали московских таксистов с их заработком в 200 тысяч рублей. Цитата из твиттера:

По словам москвича, его знакомый работает водителем такси на своей машине — он развозит пассажиров на тарифе «комфорт плюс». Также автор указал доход за последний месяц. Общая сумма составила 260,3 тысячи рублей. Около 40 тысяч из заработка уходит на бензин. Все остальное, при условии работы на собственной машине, достается водителю...

С 2010 года количество пассажиров такси выросло в 20 раз. Цены стали гораздо доступнее — каждые сутки таксисты перевозят с места на место миллион москвичей.

Журналисты, как обычно, смотрят не туда. Экономия на бензине, смешно сказать. 21 тысяча в год — это меньше двух тысяч рублей в месяц, несущественная в общем масштабе сумма. Гораздо важнее другое:

1. Своя машина — это то самое средство производства, которое сейчас может находиться в собственности работника. Таксист получает не только зарплату за работу, но ещё и прибыль от сдачи в аренду автомобиля. Это уже гораздо больше, чем у тех, кто ездит на чужих авто и потому получает только зарплату.

2. Так как таксист сдаёт автомобиль сам себе, у него нет проблем с дурными водителями, которые портят выданное им авто. Он ездит аккуратно - это увеличивает доход от сдачи в аренду.

3. Таксист арендует автомобиль сам у себя, он получает самый лучший автомобиль, в идеальном состоянии, хорошо ему знакомый и полностью исправный.

4. Таксист всегда имеет запас денег, выкупает смену заранее, за наличные. Коллеги несут постоянные потери на оплате смен и штрафов...

5. Таксист, судя по описанию, работает хорошо, читает комментарии к заказу. У него есть детское кресло и прочие приспособления для извлечения максимальной прибыли из пассажиров.

6. Вышеупомянутый таксист работает на полторы ставки — 60 часов в неделю вместо обычных 40 часов.

Как видите, ничего хитрого тут нет — обычный профессионализм плюс весьма скромный собственный капитал. Также предположу, что наш герой честно платит своему механику, не пытаясь кроить на мелочах, и лично контролирует качество всех работ. История классическая — такого типа самозанятость даёт стабильный доход на уровне в 2-3 раза выше среднего по профессии.

На следующем этапе самозанятый нанимает помощников. Сделав ещё шаг вперёд, предприниматель перестаёт работать «руками», оставляя за собой только функции контроля и управления. Это необязательные шаги, — многие предпочитают избегать хлопот, работая в одиночку до пенсии, — однако это тот самый социальный лифт, при помощи которого амбициозные профессионалы могут надёжно подняться на пару этажей вверх.

Если мы отменим частную собственность, вся эта конструкция рухнет

Лучшие работники перестанут выкладываться на работе — в том числе и потому, что они не смогут более настроить рабочее место под себя. Производительность труда упадёт, социальные лифты встанут.

Начальниками будут становиться не те, кто лучше работает, а те, кто умеет нравиться другому начальству

У хорошего специалиста должна быть возможность купить себе станок, арендовать мастерскую. Если такой возможности у него нет, если он навсегда обречён выполнять для чиновника норму на казённом изношенном станке — о какой свободе вообще может идти речь?

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