Кто и как оценивает здравоохранение в России

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15 октября 2021, 14:01 Источник: genby.livejournal.com

Русофобы любят постить графики про число больниц, коек. Причем, в любой европейской стране с самой лучшей медициной, этих коек и больниц в разы меньше, чем в России. Дело в том что не больницы и койки лечат людей. Лечат людей врачи. Но они никогда они не покажут картинки с числом врачей в России. Ведь такая картинка сведет на нет все их усилия...

График немного скачет в 2012 и 2015 годах, тогда - когда изменялась методология сбора. С 2012 г. в данных исчезли аспиранты, клинические ординаторы, интерны. В 2015 г. - исчезли кадры, работающих в органах охраны здоровья на административных должностях. Их можно прибавить с 2012 года или удалить ранее 2012 года, для сопоставимости.

Выбран первый вариант

Считать также как считали еще в РСФСР: с администраторами, интернами, ординаторами и аспирантами, ориентируясь на разницу между 2012 и 2013 а также разницу между 2015 и 2016.

Конечно можно брать число врачей в 2019 году как 715 тысяч. Но тогда и в 1992 году от 637 тысяч врачей надо отнять 66 тысяч. Которые и тогда врачами не были.

Русофобы любят передергивать путая цифры врачей в системе государственного здравоохранения и по всей стране. К примеру, "... ужас ужас. Численность врачей сократилась на 7000 человек":

По итогам прошлого года (2019) в государственном секторе здравоохранения РФ было занято 565 тыс. врачей. Такие данные содержатся в итогах....За пять лет численность врачей по всей стране сократилась на 7 тыс. человек (в 2015-м — 665,9 тыс.)

Вы считать то умеете? Вот как у вас вышло 7 тысяч? Тем более 665,9 в 2015 году это всех врачей, 565 в 2019, это государственных врачей. Попробуйте сравнивать одинаковые вещи.

В 2018 году в России насчитывалось 548,8 тысяч врачей и 1,266 млн человек среднего медперсонала. И согласно паспорту нац. программы "Здравохранение ". Количество врачей и мед персонала будет так же расти.

на 31.12.2019 - 1833 000

на 31.12.2020 - 1856 000

на 31.12.2021 - 1881 000

на 31.12.2022 - 1908 000

на 31.12.2023 - 1945 000

на 31.12.2024 - 1994 000

На 2024 год планируют 598 тысячи врачей и 1,396 млн человек среднего медперсонала в гос. учреждениях.

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