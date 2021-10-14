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14 октября 2021, 12:21 Источник: werewolf0001.livejournal.com

По мнению экономиста Хазина, Центробанку невыгодна сильная национальная валюта, ведь все товары ввозятся в Россию из других стран. Поэтому рубль будут искусственно девальвировать, чтобы укрепить позиции доллара и евро.

Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший дефолт 1998 года, заявил, что Центробанк готовит очередной этап девальвации национальной валюты. Об этом сообщается на сайте издания PRIMPRESS.

По словам специалиста, в последнее время покупательская способность российских граждан существенно снизились. Однако, несмотря на значительную инфляцию и обеднение россиян, их ждёт ещё одно потрясение...

Как пояснил Хазин, новые меры должны предпринять Министерство финансов России и Центральный банк, у которых нет возможности привести в порядок отечественную экономику, имея в распоряжении сильную национальную валюту.

Российский рубль в последние месяцы стабильно укреплялся

Однако, по мнению экономиста, крепкая отечественная валюта невыгодна властям, по этой причине её будут искусственно понижать, чтобы укрепить позиции доллара и евро.

Дело в том, что большинство товаров, запчастей, микрочипов ввозятся в РФ из за рубежа. А значит девальвация рубля даст новый толчок повышению деловой активности в нашей стране.

Эксперт подчеркнул, что для простых граждан это обернётся полным крахом, ведь накопления россиян продолжат обесцениваться: на свои сбережения они смогут приобрести уже значительно меньше, чем раньше.

Надо понять одну вещь

Правительство может принимать и реализовывать разные экономические модели и у всех есть свои издержки. Оно выбрало модель выгодную для себя, но невыгодную для нас - с постоянно заниженной и девальвируемой нацваютой. Чем больше приходит в страну валюты - тем больше ее скупают из-за бюджетного правила, занижая тем самым курс рубля и вбрасывая в экономику свеженапечатанные рубли.

Правительство же сидит на резервах и хлопает в ладоши глядя как они растут...

Сегодня курс не просто завышенный, он запредельный при цене на нефть выше 80. Но ЦБ костьми ложится, но не пропускает его ниже 71-72. Хотя должен быть в районе 66-69.

Как завышенный так и заниженный курс это две разные модели. До 2014 у нас был завышенный, но это позволяло потреблять больше всем, и скажите - экономика разве не развивалась?

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