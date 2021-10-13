В Гаагском суде МИД Украины отменил «российско-украинскую войну»

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13 октября 2021, 14:12 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Представитель МИД Украины в Гаагском суде Оксана Золотарева, когда обвиняла Россию в преступном захвате украинских катеров в Керченском проливе в 2018 году, фактически опровергла основной тезис украинской пропаганды — якобы идущую с 2014 года войну между Украиной и Россией.

Выступая в Гаагском арбитражном суде, где сейчас слушается иск Украины против России насчет керченского инцидента, Золотарева сказала:

«Российская Федерация нарушила основополагающий принцип морского права: иммунитет военных кораблей. Конвенция ООН по морскому праву гарантирует этот иммунитет...»

Оппозиционные украинские телеграм-каналы указывают: представитель МИД Украины, похоже, сама не поняла, что сказала...

Золотарева как патриотка обязана защищать права Украины на международной арене как государства, которое воюет с Россией. Если такая война на самом деле идет, Золотарева как дипломат признает за Россией священный обычай морской войны — право захвата вражеских кораблей и их экипажей.

Катера ВМС Украины зашли вроссийские территориальные воды в полном вооружении, с военными вымпелами, без предупреждения... А со слов Золотаревой выходит, что корабли ВМС Украины якобы подошли с мирными целями к Керчи, Россия арестовала корабли, нарушая международные законы о мирном морском судоходстве. О каком мирном судоходстве между Россией и Украиной может идти речь, если, как утверждают в Киеве, с 2014 года идет «российско-украинская война»?

В условиях реальной войны споры между воюющими сторонами решаются этими сторонами в режиме белого флага, путем двусторонних переговоров

Гаагский арбитражный суд, куда Украина обратилась, занимается экономическими спорами сугубо мирного времени. Оксана Золотарева как дипломат должна знать: в Гааге военными делами занимается Международный уголовный суд (МУС). Раз Золотарева находится не в МУС, а в арбитражном международном суде, значит, украинская дипломатия одним только этим фактом признает, что российско-украинской войны не существует.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, внешнеполитическое ведомство Украины создает по керченскому инциденту специальный арбитражный трибунал. О каком арбитраже может идти речь в условиях войны, когда дипломатические отношения между воюющими странами разорваны? Если эти отношения не разорваны, что и происходит сейчас между Россией и Украиной, то и какой «российско-украинской войны» нет.

Артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», рейдовый военный буксир «Яны Капу» Россия передала Украине в ноябре 2019 года в территориальных водах Турции. Личное оружие и документы членов украинских экипажей Россия оставила в качестве вещественных доказательств совершения ВМС Украины преступления против территориальной целостности РФ.

Обследовав переданные Россией катера, командование ВМС Украины признало их негодными для несения дальнейшей боевой службы на море. Катера списаны на металлолом.

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