Боррель считает, что Россия виновна, но Европе нужен газ

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12 октября 2021, 19:49 Источник: vg-saveliev.livejournal.com

Так делается политика, следите за руками: "Россия хочет, чтобы "Северный поток-2" запустили. То, как она использует эту ситуацию... является частью политического давления". Что это, обвинение? Вроде бы да, ни на что другое это не похоже...

Однако это не все еще заявления верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля. Он продолжил:

"У нас по-прежнему есть потребность в российском газе, и, вероятно, нам потребуется больше, чем было по контракту..."

Что это, капитуляция?

Признание того, что политическое давление России удалось и Европа вынуждена будет просить? Но и это не все, идем дальше...

Это ведь политика, а политики всегда продавливают какие-то свои политические интересы

Боррель испанец, и Испания появилась в этом уравнении. Но Борель еще и чиновник Евросоюза, а значит, ЕС должен появиться тоже.

Сможет Боррель это связать? Легко, он же политик!

Испания предложила, чтобы переговоры о закупках газа вели не отдельные государства сами по себе, а Брюссель, власти ЕС от их имени. И Боррель поддерживает это предложение Испании.

Видите, как здорово? И своей стране угодил и на усилении влияния ЕС настоял. Еще и Газпром с Россией поставил на место. Это с отдельными государствами Газпрому переговоры вести более-менее легко. С Брюсселем будет сложнее.

Еще Боррель предложил изменить способ формирования цен на газ

Сейчас в сильной позиции и оказались поставщики газа. Брюссель должен изменить такое положение вещей. А пока – что ж - придется просить газа у Газпрома.

Вот так делается политика! Хороший у Борреля план переиграть всё в пользу стран Европы и властей Евросоюза.

Но ведь и у наших тоже планы, тут кто кого...

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