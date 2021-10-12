Зарплаты и коммуналка в двух бывших братских республиках

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12 октября 2021, 13:11 Источник: chervonec-001.livejournal.com

В блоге зашёл разговор за коммуналку в Киеве и в Москве, а так же о зарплатах в этих двух соседних странах. Получалось, что родственники в Москве за 60-метровую двушку платят в год больше чем мы за 80-метровую трешку в Киеве...

С отоплением, газом, электричеством, уборкой мусора, оплатой интернета и взносами на ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, по русски - Объединение совладельцев многоквартирного дома) - с апреля по октябрь примерно 1500 гривен в месяц, с ноября по март примерно 4000 гривен в месяц. Это за всю коммуналку какую только можно представить. В год выходит 20000+10500= 30500 гривен, они же 83000 рублей в год.

Родственники платят то же самое, включая грабеж под названием "капремонт" по 7500 рублей каждый месяц круглогодично. 7500*12 = 90 000 рублей в год. Но квартира там на треть меньше. Прописано людей и там и там по двое например...

Персонаж как-то тихонько вывел за скобки то, что в Киеве прошлой зимой он платил по 4000 гривен в месяц, а значит в этом отопительном сезоне 2021/22, начиная с ноября, квартира дешевле чем 5000 гривен (порядка $200) ему точно не обойдётся. Но эти — хитряки, ещё ладно. С зарплатами ещё любопытнее.

Украина

Средняя зарплата на Украине в августе 2021 года равнялась 13997 гривен, в Киеве 20358 гривен. Минусуем обязательные налоги 19,5% с зарплаты . "Чистыми" выходит 11268 гривен в среднем по стране и 16388 гривен в Киеве.

Средневзвешенный курс гривны по нацбанку Украины равнялся 26,7 гривны за доллар. Получаем средняя зарплату на Украине $422 и $614 в столичном Киеве.

Россия

Средняя зарплата в июле 2021 года в целом в России составила 55170 рублей, и 108520 рублей в Москве. Отнимаем налоги 13%. "На руки" получается 47998 рублей в среднем по РФ и 94412 рублей в Москве.

Средневзвешенный курс рубля в июле по данным ЦБ РФ равнялся 73,89 рубля за доллар. Это значит, что средняя зарплата в июле равнялась $650 в целом по РФ и $1278 в Москве.

Отдельно подчеркну, я сравнивал сравниваемое. Если бы просто захотели сравнить не среднюю, а медианную зарплату на Украине и в России, то пожалуйста... Напомню, медианная зарплата, это когда ровно половина населения получает выше определённой планки, а другая половина работающих получает меньше. В России медианная зарплата составляет примерно 70% от средней, на Украине разрыв между средней и медианной ещё более значителен.

Выходит, что доход россиян выше, чем у украинцев - в 1,54 раза

Если сравнивать столицы, то видно, что в Киеве зарплаты отстают от московских в 2,08 раза

Да, и в России хватает регионов с меньшей зарплатой чем в среднем по стране. Но вы и на Украине посмотрите Кировоград, Волынь, многие другие регионы. Там половина работающих получает чистыми на руки меньше 6000 гривен, или примерно 16000 рублей.

Если "Украина и Россия почти сравнялись в зарплатах" означает двухкратную разницу, то тогда с оппонентом я почти согласен. Только надо ещё учитывать и цены: коммуналка на Украине стоит много дороже, чем в России, а с ноября 2021 жировка, если сравнивать с прошлогодичной, вырастет ещё много больше.

Продукты уже на Украине более дорогие, чем в России, бензин тоже, и так почти во всём...

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