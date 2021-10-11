Польша купила у США F-35, а летать на них некому

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11 октября 2021, 19:47 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

В Польше обсуждают новый скандал в оборонной сфере — контракт на покупку американских истребителей F-35 был значительно завышен, а нехватка лётчиков ставит крест на модернизации ВВС Польши.

Скандал стал возможным в результате утечки секретной переписки Михала Дворчика, шефа канцелярии премьера Польши. Во взломе электронной почты Варшава винит, как всегда, «русских хакеров».

Издание Onet.pl пишет:

«В докладе Матеушу Моравецкому (премьеру Польши), который вытек из почтового ящика Дворчика, эксперт предупреждает, что контракт на покупку американских истребителей F-35 завышен, армия не сможет использовать потенциал самолётов, а нехватка кадров приведёт к тому, что ни одна боевая авиационная эскадрилья в Польше в течение 10 лет не будет иметь оперативной готовности».

Onet.pl отмечает, что из шести эскадрилий боевой авиации Польши только три имеют оборудование, соответствующее стандартам НАТО (подразделения, оснащённые устаревшими МиГ-29 и Су-22 советского образца, не имеют большей боевой ценности и рассматриваются как учебно-боевые единицы).

Самая трудная проблема на сегодня — отсутствие соответствующей подготовки для польских лётчиков, которые станут управлять американскими самолётами. По данным издания, лётчики МиГ-29 и Су-22 лишь минимально пригодны для обучения на F-35, поскольку на советских самолётах есть аналоговая авионика, которая уже тридцать лет не используется в западной авиационной технике.

«Базовая подготовка пилотов на F-35 возможно только в США, а из-за огромных потребностей в обучении вооружённых сил США и союзных стран, уже участвующих в программе JSF, предполагается, что можно будет начать обучение пилотов из Польши не ранее 2025 года», — констатирует издание.

Несмотря на эти предупреждения, министр обороны Мариуш Блащак контракт подписал.

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