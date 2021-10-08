Насильственная украинизация населения ведёт к отказу от «мовы»

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8 октября 2021, 13:00 Источник: el-tolstyh.livejournal.com

Насильственная украинизация населения, инициированная политической верхушкой Украины, привела к прямо противоположному эффекту. В ответ на запрет русского языка украинцы массово отказываются от использования украинского, даже если они им хорошо владеют и прежде общались на нем постоянно.

О реакции многих украинцев, и в частности киевлян, на антироссийскую политику власти в эфире телеканала «НАШ» рассказала жительница Киева Елена, признав, что и сама теперь принципиально разговаривает только на русском языке. Для начала киевлянка жестко раскритиковала секретаря СНБО Алексея Данилова за его постоянные атаки на русский язык и недавнее предложение перевести украинский с кириллицы на латиницу.

«Честно сказать, когда мы услышали предложение Данилова перевести украинский язык на латиницу, вежливых и толерантных слов по поводу этой инициативы у нас — киевлян — не возникло. Может быть Данилов предложит еще отменить Кирилла и Мефодия, которые собственно и придумали эти буквы, этот язык? Скажет, что это "московский нарратив", как это сейчас принято говорить. Это уже надо бы спросить у Семена Глузмана, известного психиатра», — иронично отметила телезрительница.

Елена также сообщила на чистом украинском языке, что еще с советских времен использовала в быту и на работе именно «мову». Но нападки власти на русский язык радикально изменили её отношение к украинскому, от которого она просто отказалась. Ее в этом отношении поддерживают все знакомые жители столицы. Можно сказать, что киевляне еще больше потянулись к русскому языку и России после того, как русофобская истерия власти перешла все границы.

«Сейчас же я принципиально общаюсь только на русском языке. И мой случай не единичный. От "мовы" из-за политики власти сознательно отказался весь Киев. Скоро Зеленский со своими Даниловыми отвернет от украинского языка всю страну. Все эти русофобские запреты сыграли с нашей властью злую шутку», — подчеркнула киевлянка.

Напоследок Елена напомнила, что Данилов, как и все остальные представители нынешней власти еще не так давно общались только на русском языке. Теперь же они лицемерят и выставляют себя на посмешище, строя из себя эдаких истинных украинцев, якобы не понимающих русский язык.

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