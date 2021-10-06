Отпечатки пальцев ничего не доказывают

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6 октября 2021, 14:58 Источник: bookmatejournal.livejournal.com

В серии «Синглы» Bookmate Originals вышел «Миф о дактилоскопии» — это перевод статьи Клайва Томпсона из журнала Смитсоновского института о том, что привычное снятие отпечатков пальцев нельзя считать таким уж достоверным доказательством. Мы выбрали несколько впечатляющих фактов из этого исследования.

Как полиция справлялась без отпечатков пальцев

В XIX веке общество столкнулось с нарастающей проблемой: как доказать, что люди — именно те, за кого они себя выдают? Лондон, например, процветал, туда стекалось несметное количество народу — и росла преступность. Огромное число жителей ограничивало способность полицейских выполнять свою работу, потому что, если они не знали преступника в лицо, у них было мало надежных способов проверить его личность.

Впервые нарушивший закон получал легкое наказание; закоренелых преступников ждал суровый тюремный срок. Но как полиция могла убедиться, попадался ли задержанный ранее? Пойманные рецидивисты просто называли вымышленное имя и заявляли, что это их первое преступление.

Как люди додумались снимать отпечатки пальцев

Идея использовать отпечатки пальцев постепенно пришла в голову нескольким мыслителям. Одним из них был Генри Фолдс, шотландский врач, работавший миссионером в Японии в 1870-х годах. Однажды, перебирая черепки 2000-летней глиняной посуды, он заметил, что на них все еще видны характерные бороздки — отпечатки пальцев древнего гончара. Он начал красить подушечки пальцев своим коллегам по больнице и заметил, что отпечатки выглядят уникальными.

Фолдс даже использовал полученные отпечатки пальцев для раскрытия небольшого преступления. Один из сотрудников воровал больничный спирт и пил его из мензурки. Фолдс обнаружил оставленный на стекле отпечаток, сопоставил его со взятым у коллеги образцом и определил виновника.

Могут ли отпечатки пальцев человека измениться

Для ответа на этот вопрос Фолдс и несколько учеников стесали себе кожу на кончиках пальцев и выяснили, что восстанавливается она с тем же узором. Наблюдая за развитием детей в течение двух лет, Фолдс обнаружил, что отпечатки пальцев у них остались прежними.

Почему отпечатки пальцев ничего не доказывают

Со временем стало ясно, что дактилоскопия не так надежна, как считали ее ярые сторонники. Полицейские эксперты нередко заявляли в суде, что «не бывает двух людей с одинаковыми отпечатками пальцев», хотя это так и не было доказано, и даже тщательно изучено. И не доказано до сих пор...

Сколько пунктов сходства должны иметь два отпечатка, чтобы эксперт-аналитик объявил их одинаковыми? 8? 10? 20...

Стандарты могли сильно различаться в зависимости от того, в каком городе проводился анализ. И что еще более усложняет ситуацию — отпечатки, снятые с места преступления, часто бывают неполными и нечеткими, что дает властям скудный материал для сопоставления. Таким образом, даже несмотря на то, что отпечатки пальцев считались надежной уликой, кто-то попадал в тюрьму по ошибке.

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