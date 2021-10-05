Арцах, как ящик Пандоры

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

5 октября 2021, 13:36 Источник: abrod.livejournal.com

Интересно понял ли уже Алиев, что "вернув" Нагорный Карабах в состав Азербайджана, он открыл сосуд Пандоры, и напасти, которые вырвались из этого сосуда скорее всего уничтожат не только Азербайджан, но и Турцию.

В том-то и дело, что Арцах как независимое, но непризнанное государство мало кого устраивал

А в составе Армении он не устраивал тех армян, которые привели к власти Пашиняна. Но именно в этом статусе он парадоксальным образом обеспечивал равновесии разных исторических сил, которые в XIX веке загнала в этот сосуд Российская Империя, заплатив за это дорогую цену.

И в начале XX века Турция была очень близка к тому, чтобы исчезнуть с политической карты миры...

Но Российская Империя распалась, армия генерала Юденича не вошла в Стамбул. Большевики сделали все, чтобы спасти Турцию Ататюрка и помешать Антанте захватить проливы. Всё вместе это вылилось в конвенцию Монтре, символом которой стало превращение Айя-Софии в музей.

Но Эрдоган отверг Ататюрка, снова сделав Айя-Софию мечетью, а суфийский Ислам он отверг, поддержав Исламское государство (запрещенное в РФ) в Сирии и Ираке.

И вот маленький камушек стал началом большой лавины

P.S.

Из всех республик наибольшую роль в распаде СССР сыграли Украина и Азербайджан, а роль Турции в распаде СССР вполне сравнима с ролью США. Так что есть в этом во всем какая-то историческая справедливость.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости