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5 октября 2021, 12:46 Источник: sergeytsvetkov.livejournal.com

Согласно законам императорской семьи, которые регламентировали принадлежность к российской царской династии, потомки Романовых не имеют никакого к ней отношения. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил историк Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Евгений Пчелов.

«Династия не сохранилась. Если исходить из законодательства Российской империи, то императорский дом Романовых свое существование прекратил в 2007 году», — рассказал специалист.

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По его словам, важным пунктом законодательства царской семьи были равнородные браки, заключаемые между представителями правящих династий. Однако дед Георгия Михайловича Романова — Владимир Кириллович — в 1948 году заключил неравный брак. Пчелов отметил, что после этого события потомство Романовых не имеет отношения к императорской династии.

1 октября 2021 г. состоялось первое более чем за 120 лет венчание наследника династии Романовых

Георгий Михайлович Романов обвенчался с дочерью итальянского дипломата Ребеккой Беттарини. Церемония прошла в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

От себя добавлю:

Романовы — великие собиратели земель, взошедшие на престол избранием Земли, первые военные посетители Берлина и Парижа, создатели европейской России, чья культура и наука стали неотъемлемой частью мировой цивилизации. В Европе трудно найти другую династию, столь же славную по историческим свершениям.

Для присяжных коммунистов добавлю, что СССР смог выстоять во враждебном окружении исключительно благодаря историческим достижениям Романовых, т.к. если бы СССР оставался в границах России Ивана Грозного, с ним было бы покончено в течение нескольких месяцев, если не недель.

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