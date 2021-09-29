«Пандемия» стала хлебным местом для огромного числа исследований

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

29 сентября 2021, 17:24 Источник: el-murid.livejournal.com

Опубликовано исследование, из которого следует, что в странах Западной Европы и США продолжительность жизни снизилась до беспрецедентно низких уровней с периода Второй мировой войны. Что в целом лишь подтверждает эмпирический тезис о том, что «пандемия» - это новая мировая война, только иными методами и средствами.

В Западной Европе продолжительность жизни сократилась за счет резкого подъема смертности среди людей возраста 60+, в США подъем смертности наблюдается и в более молодых возрастах. И, кстати, во многих исследованиях упоминается, что среди умерших молодых американцев преобладают «цветные» и латиносы, а вот у белой популяции смертность более похожа на смертность Западной Европы.

Понятно, что у происходящего могут быть самые разные объяснения, как подтверждающие «пандемию» в качестве чисто медицинского явления, так и напротив — доказывающие ее искусственно-политический характер. Но у последствий пандемии, видимо, есть и результаты, которые теперь предстоит осмысливать и демографам, и социальным психологам.

Запад в силу возросшего качества и уровня жизни коренных популяций за последние десятилетия существенным образом «постарел». При этом он уже давно перешел из первого типа воспроизводства населения во второй

Первый тип - высокая рождаемость при высокой детской смертности

Второй тип - низкая рождаемость при низкой детской смертности

Для развитых стран Запада воспроизводство коренного населения прочно вошло в регрессивный тип. Его можно определить, если провести в возрастной пирамиде среднюю черту по медианному возрасту, и заметить, что «верхняя» часть возрастной пирамиды в динамике превосходит «нижнюю».

Население стареет, причем достаточно высокими темпами

Это породило известную проблему замещения коренных популяций экзогенными пришельцами, а это в свою очередь создало устойчивый тренд на замещение культурных кодов на иные, и более архаичные. Естественно, что это породило конфликт, причем конфликт высшего уровня — межцивилизационный, в котором западная цивилизация оказалась обороняющейся и находящейся в заведомо проигрышном положении. Более молодые пришельцы, во многом находящиеся в «зоне перехода» между первым и вторым типом воспроизводства (что характеризуется остаточной высокой детской рождаемостью и снижающейся детской смертностью) стратегически побеждали местную цивилизацию просто своей массовостью.

Для коренных популяций пандемия характеризуется высокой долей смертности среди старших возрастов

Для неассимилировавшихся пришельцев смертность затронула и достаточно высокие доли более молодого населения.

«Пандемия» в социальном плане выступила как самый настоящий вирус, который отбраковал нежизнеспособные особи и оздоровил популяцию...

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости