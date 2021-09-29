«Пандемия» стала хлебным местом для огромного числа исследований

Опубликовано исследование, из которого следует, что в странах Западной Европы и США продолжительность жизни снизилась до беспрецедентно низких уровней с периода Второй мировой войны. Что в целом лишь подтверждает эмпирический тезис о том, что «пандемия» - это новая мировая война, только иными методами и средствами.
В Западной Европе продолжительность жизни сократилась за счет резкого подъема смертности среди людей возраста 60+, в США подъем смертности наблюдается и в более молодых возрастах. И, кстати, во многих исследованиях упоминается, что среди умерших молодых американцев преобладают «цветные» и латиносы, а вот у белой популяции смертность более похожа на смертность Западной Европы.
Понятно, что у происходящего могут быть самые разные объяснения, как подтверждающие «пандемию» в качестве чисто медицинского явления, так и напротив — доказывающие ее искусственно-политический характер. Но у последствий пандемии, видимо, есть и результаты, которые теперь предстоит осмысливать и демографам, и социальным психологам.
Запад в силу возросшего качества и уровня жизни коренных популяций за последние десятилетия существенным образом «постарел». При этом он уже давно перешел из первого типа воспроизводства населения во второй
Первый тип - высокая рождаемость при высокой детской смертности
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Второй тип - низкая рождаемость при низкой детской смертности
Для развитых стран Запада воспроизводство коренного населения прочно вошло в регрессивный тип. Его можно определить, если провести в возрастной пирамиде среднюю черту по медианному возрасту, и заметить, что «верхняя» часть возрастной пирамиды в динамике превосходит «нижнюю».
Население стареет, причем достаточно высокими темпами
Это породило известную проблему замещения коренных популяций экзогенными пришельцами, а это в свою очередь создало устойчивый тренд на замещение культурных кодов на иные, и более архаичные. Естественно, что это породило конфликт, причем конфликт высшего уровня — межцивилизационный, в котором западная цивилизация оказалась обороняющейся и находящейся в заведомо проигрышном положении. Более молодые пришельцы, во многом находящиеся в «зоне перехода» между первым и вторым типом воспроизводства (что характеризуется остаточной высокой детской рождаемостью и снижающейся детской смертностью) стратегически побеждали местную цивилизацию просто своей массовостью.
Для коренных популяций пандемия характеризуется высокой долей смертности среди старших возрастов
Для неассимилировавшихся пришельцев смертность затронула и достаточно высокие доли более молодого населения.
«Пандемия» в социальном плане выступила как самый настоящий вирус, который отбраковал нежизнеспособные особи и оздоровил популяцию...
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