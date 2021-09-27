Любой бизнес чаще страдает от «несварения», чем от «голода»

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27 сентября 2021, 17:10 Источник: olegmakarenko.ru

В Петербурге большой дефицит клинеров-уборщиков, которые приходят в частные дома или квартиры, чтобы навести там порядок при помощи тряпки и пылесоса. На протяжении многих лет все эти люди проходят один и тот же цикл.

Вначале клинер входит в профессию, делая эпизодические уборки у первых заказчиков, найденных через сайты услуг. Если клинер работает нормально — чистит на совесть, не донимает клиентов жалобами на жизнь, трезвый — он очень быстро обрастает клиентурой.

На этом этапе за свои услуги клинер берёт обычно или 2-3 тысячи рублей за полдня, или 4-5 тысяч рублей за полный рабочий день. Несложно подсчитать, что при полной загрузке, — а у хороших клинеров в Петербурге она всегда полная — выходит 80-100 тысяч рублей в месяц. Или на 4% меньше, если наш герой платит налоги как самозанятый. Нормальные деньги для "Северной столицы".

Некоторые уходят из профессии, как только решают текущие финансовые проблемы — например, заканчивают учёбу в вузе. Клинер — работа непрестижная, и часть клинеров выбирает её только от безысходности. Как только у них появляется возможность сидеть в офисе в красивом платье, пусть даже зарабатывая вдвое меньше за более тяжёлую работу, они делают выбор в пользу красивого платья.

Другие продолжают работать, набирая в процессе новых и новых клиентов

Опытный клинер обычно оптимизирует рабочий процесс. Покупает профессиональный пылесос и прочие инструменты, заводит автомобиль, если у него ещё нет автомобиля. Некоторые также проходят специальные курсы. Впрочем, таковых немного — учиться у народ ненавидит, особенно в своё личное время и за свой личный счёт.

Самое интересное наступает дальше. Старые клиенты продолжают заказывать уборку, однако даже без рекламы "сарафанное радио" всё равно подкидывает новых и новых клиентов. Загрузка становится слишком высокой, после чего приходится принимать неприятные решения:

1. Можно повысить расценки. Но за большие деньги клиенты ждут лучшего сервиса...

2. Можно работать на износ, по вечерам и по выходным. Денег больше, но отдыхать тоже надо, и это только отсрочит проблему — в итоге клиентов всё равно наберётся слишком много.

3. Можно выходить на следующий уровень, наняв себе помощника или целую команду. План хороший, но хлопот у руководителя значительно больше, тогда как доходы вырастают на первом этапе незначительно.

4. Можно ставить клиентов в очередь, или отказываясь от тех, кто не помещается в график, или передавая их ответственным коллегам по цеху в качестве подарка...

Забавная часть истории в том, что большая часть клинеров выбирает пятый вариант: набрать клиентов больше, чем они успевают обслужить, а потом лихорадочно пытаться навести порядок в своём графике: как правило, при помощи отключения телефона или отговорок. Плюсов у этого варианта нет, а минусы есть — клиенты остаются недовольными, при этом нервная система самого клинера постепенно расшатывается ...

Причин у такого глупого выбора две:

Во-первых, большая часть людей совершенно не думает о будущем, а если думает, то исключительно в разрезе расходов и удовольствий: куда поехать в отпуск, какую машину купить.

Во-вторых, предприниматели редко умеют отказываться от заказов. Сказать «нет» новому клиенту для многих немыслимо — ведь это человек, который буквально даёт вам возможность заработать. Предпринимателю кажется, будто согласиться на заказ можно прямо сейчас, а об его выполнении подумать уже потом. Предприятия также гораздо чаще страдают не от «голода», а от «несварения желудка» — от попытки хапнуть больше, чем могут проглотить.

Впрочем, как гласит капиталистическая мудрость: не нужно жаловаться на несовершенства мира, нужно на них зарабатывать...

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