Франция не может заключить контракт ни с врагами США, ни с их союзниками

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24 сентября 2021, 18:39 Источник: chern-molnija.livejournal.com

После того, как США отжали у Франции контракт на строительство подлодок для Австралии на 60 миллиардов долларов, французские власти были ожидаемо огорчены. Но надо понимать, что Франция не просто лишилась одного контракта - теперь у Франции в принципе нет возможности заключить с какой-либо страной судостроительный контракт и рассчитывать получить по этому контракту деньги…

Союзники и враги

Дело в том, что все страны в мире делятся на союзников США и врагов США. Союзники США - это страны, готовые выполнить любой американский приказ вопреки своим национальным интересам. Враги США - это страны, отказывающиеся это делать. И так получается, что Франция не может заключить контракт ни с врагами США, ни с союзниками США - то есть вообще ни с кем.

Контракт с врагами США

Если Франция заключит контракт на строительство кораблей для врагов США, то, когда наступит время передачи кораблей заказчику и французские судостроители уже будут предвкушать шелест купюр, американские власти могут заявить:

- Французы, вы что? Как можно вооружать врагов США? Немедленно разрывайте контракт!

И французские власти покорно разорвут контракт (а иначе Франция была бы не союзником США, а врагом). И вместо прибыли придется платить неустойку и нести репутационные потери: кто ж захочет заказывать строительство кораблей такой стране?

Контракт с союзниками США

Если же Франция заключит контракт с союзником США, то через какое-то время американские судостроители могут обратиться к властям США:

- Вы, что?! У нас простаивают заводы, безработица, а какие-то лягушатники получают жирные контракты от наших союзников. Разберитесь, или на следующих выборах денег в избирательный фонд не получите...

После этого американские власти обращаются к своему союзнику:

- Вы, что? Американские заводы простаивают, в США безработица, а вы заключаете жирные контракты с какими-то лягушатниками! Быстро разрывайте контракт с французами и заключайте его с нами.

И союзник США покорно разорвет контракт (а иначе он был бы не союзником США, а врагом). И вместо прибыли французские судостроители получат шиш с маслом.

Вот, и получается, что Франция не может заключить контракт ни с врагами США, ни с союзниками США. То есть вообще ни с кем. Точнее заключить контракт Франция может - но США не позволят французам получить прибыль от этого контракта.

Как же так вышло?

Надо понимать, что, когда Франция по приказу США не выполнила контракт с Россией по «Мистралям», она не только потеряла деньги. Она еще и положила свой кирпичик в строительство однополярного мира, в котором контракты можно не выполнять. И даже нужно не выполнять, если таков приказ властей США.

И нет никаких сомнений, что нынешняя пощечина от США - не последний удар, который получит Франция от этого мира...

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