Законопроект об индексации для подрабатывающих пенсионеров, кажется,

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24 сентября 2021, 16:43 Источник: a-nalgin.livejournal.com

Причём, надо подчеркнуть, угодит каждый десятый взрослый, человек. И даже не просто взрослый, а умудрённый жизненным опытом. Вот из тех, кого на мякине не проведёшь. Однако же, этим нехитрым способом – проводят, да ещё как! С истинно российской широтой и размахом. Дерзко, цинично, нагло. И, главное, можно сказать у всех на глазах.

Уже провели…

Короткий предвыборный роман с избирателем закончился, толком не начавшись. Примерно 2,5 млн «особо ценных» россиян получили накануне выборов в Госдуму с “барского плеча” по 15 тыс. руб. Ещё около 40 млн – по 10 тыс.руб. Ну и нескольким “счастливчикам” обломились квартиры в Москве. Остальные получили ряд предвыборных обещаний. Всё!

Теперь, когда бюллетени с галочками из урн извлечены, и правильно посчитаны, возвращается реальность и власть начинает “кидать” голосовавших за неё. Да и не голосовавших, впрочем, тоже. Вот уже и первая «разводка» такого рода подоспела.

Правительство отвергло индексацию пенсий работающим пенсионерам...

Подготовить которую в начале года поручал президент Владимир Путин. Законопроект об индексации для 10 млн подрабатывающих пенсионеров, внесённый в Госдуму аккурат «под выборы», по их завершении получил отрицательный отзыв кабмина. Дескать, «пенсия - это компенсация за утраченный заработок, а если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок как бы и не утрачен».

Вот так цинично и просто "развели" почти 10 млн из более 100 млн совершеннолетних россиян. А если считать отдельно по пенсионерам – то практически каждого четвёртого.

Работающие получатели пенсии остаются без индексации с 2016 года

Изначально власти объясняли мораторий необходимостью сбалансировать дефицитный бюджет. Но даже когда казна вернулась к профициту, а Минфин ежегодно складывал почти 3 трлн рублей в Фонд национального благосостояния, к индексации так и не вернулись. Не вернутся и сейчас: денег на это как бы опять нет. Основным поводом для отказа в индексации стало то формальное обстоятельство, что повышение пенсий «потребует дополнительных расходов, но из каких источников и в каком порядке они будут покрываться в проекте не указано»...

Особенно прекрасно на этом фоне выглядит ещё одна новость...

Правительству удалось согласовать с представителями крупного бизнеса компромиссное решение по увеличению налоговой нагрузки на металлургию и горно-добывающую отрасль. Об этом сообщил глава российского кабмина Михаил Мишустин. А в действительности произошло вот что.

По итогам встречи в Российском союзе промышленников и предпринимателей, на которую приехали лично миллиардеры Роман Абрамович (Evraz, состояние $14,5 млрд), Владимир Потанин («Норникель», $27 млрд), Алексей Мордашов («Северсталь», $29,1 млрд), Владимир Лисин (НЛМК, $26,2 млрд), было решено отказаться от планов увеличить налог на прибыль для компаний, которые в последние годы направляли деньги акционерам, а не на инвестиции. Обсуждение этого налога отложено как минимум до 2023 года, сообщил глава РСПП Александр Шохин, также присутствовавший на переговорах.

Это означает, что бюджет не сумеет получить с компаний, направивших на дивиденды 34,5 млрд долларов за последние пять лет дополнительно $2,4 млрд. Или почти 180 млрд. руб. Меж тем на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребовалось бы всего лишь 108 млрд руб. в год...

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