О том, как Борис Ельцин и Билл Клинтон выпивали в… туалете Кремля

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

24 сентября 2021, 14:55 Источник: Эхо Москвы

Ельцин искренне уважал Америку и её президентов. О Буше-старшем и Клинтоне всегда говорил тепло, с уважением. О Клинтоне – как о самом близком знакомом. Можно сказать, друге. Формула «друг Билл», запомнившаяся по теленовостях миллионам людей, была отнюдь не шуткой и не формальной фигурой речи.



Бывший зять первого российского президента Алексей Дьяченко рассказывает в своей книге о том о том, как Ельцин и Билл Клинтон выпивали в… туалете Кремля. Дело было так. В Кремле шёл официальный приём. Ельцин заметил, что супруга Билла Клинтона Хиллари не даёт ему выпивать (Билл в принципе любил «приложиться», но Хиллари его сдерживала). В рюмке у Билла была чуть ли не вода. Борис Николаевич дал команду своим ребятам накрыть столик в… туалете. Понятное дело, туалет в Кремле необычный. Чистый и по размерам внушительный. Позволяет не только за столиком посидеть. Не стыдно там и даму на танец пригласить. Двум Президентам там поставили столик с выпивкой и закусочкой под выпивку. Борис Николаевич просигналил Биллу. Мол, хочу поговорить с глазу на глаз. Они вместе исчезли. Провели душевный разговор. Когда вернулись назад из «туалета», Билл уже был веселенький. Хиллари не поняла. Вроде не пил. Но выглядит… подозрительно. Так она тогда и не вычислила. Может, прочитает эти заметки и расшифрует тот старый сюжет. Надеюсь, что он окажется не самым болезненным в долгой череде ее «расшифровок».



Вообще, иностранные гости удивлялись некоторым традициям кремлевского стола эпохи Бориса Николаевича. Так, одновременно с десертом-сладостями, пирожными, тортами – подавались селедка, квашеная капуста, солёная рыбка. «Зачем селедка на десерт?» – спрашивали высокие иностранные гости. «А водку мы чем будем закусывать? Пирожными?» – отвечал Борис Николаевич. В этих вроде бы очень простых словах – отражение его стиля в политике и жизни. Всё должно быть понятно. Правильный напиток – правильная и закуска. Во всех смыслах.



В марте 1997 года Ельцин встретился с Клинтоном в Хельсинки. Незадолго до встречи Клинтон сломал ногу и передвигался в кресле-каталке. Ельцин был после операции на сердце. Посмотрев на «друга Билла», Борис Николаевич сказал: «Да-а, был бы ты трезвым, понимаш, точно бы убился насмерть. А так только ногу сломал».



Летом 1999 года, после охлаждения отношений из-за Косова и вообще ситуации на Балканах, Ельцин очень хотел встретиться с Клинтоном один на один в «уединенном месте». Без советников и помощников. Что он с ним так хотел обсудить? Рассказать о преемнике? Или что-то ещё? Или объясниться после косовского конфликта? Доподлинно мы уже не узнаем.



Они встречались 18 раз. После отставки Ельцина Клинтон приехал на его дачу во время своего визита в Москву. Это была короткая и трогательная встреча. Ельцин уже ушёл с поста, Клинтону предстояло уйти из Белого дома всего через несколько месяцев. Они понимали, что им больше не придётся работать вместе. Ещё Клинтон приезжал в Москву на празднование 75-летия Бориса Николаевича. Приём проходил в Кремле. Но вряд ли они уже выпивали в туалете. Это было другое время, у обоих – другой возраст, другой статус.



Приезжал Билл Клинтон и на похороны Бориса Николаевича. Вместе с Бушем-старшим они стояли у гроба, вглядываясь в черты лица ушедшего в мир иной коллеги. Им предложили стулья, чтобы сесть. Но они отказались. Немолодые крутые американские парни, вершившие судьбы мира, так и простояли несколько часов, вспоминая и размышляя.



Версия, что Ельцин смотрел Америке в рот и выполнял любые прихоти Вашингтона – полная ерунда. Американцы уважали его за силу. За готовность поставить «сверхдержаву» перед фактом важных и важнейших решений, которые могли Америке вовсе и не нравиться. Но особенно – за мужество отказаться от стереотипов советских времен.



Фрагменты будущей книги «От Ельцина до Путина. И обратно»





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости