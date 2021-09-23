По мнению Джо Байдена на

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23 сентября 2021, 14:28 Источник: el-murid.livejournal.com

Президент США Джо Байден, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал предпринять усилия для подготовки к новой пандемии, которая, по его словам, неизбежно ждет впереди.

Ковид, скорее всего, постепенно исчерпывает свои возможности

Нельзя слишком долго эксплуатировать эту тему. Врагов может быть много, но победа над каждым из них — непременное условие. Поэтому еще пару итераций — и на ковиде можно будет ставить точку.

Однако сама по себе технология управления через страх перед заражением выглядит крайне перспективной. А так как цели еще не достигнуты, то логика требует продолжения сериала, только с новым составом участников. И по законам жанра, еще более страшных.

Тему международного терроризма эксплуатировали примерно полтора десятилетия

Рациональное решение завершать тему международного терроризма пришло как раз потому, что риски получить новых противников такого же уровня как ИГИЛ (запрещено в РФ) были достаточно велики. Одного с трудом, но задавили, причем прямыми лобовыми силовыми методами. А если их возникнет сразу два? Или пять?

Тем не менее, борьба с международным терроризмом позволила существенно сдвинуть рамки и границы понятий и балансов между личной свободой и общественной безопасностью. Оказалось, что создав угрозу общественному, можно не без труда, но все-таки подвинуть личное.

С ковидом все получилось еще лучше: теперь баланс свобода/безопасность сдвигается в сторону безопасности

Под вывеской обеспечения безопасности удалось буквально на пустом месте отказаться от всех без исключения норм и правил, действовавших ранее при эпидемиях. Всё — начиная от определения самой эпидемии, которая теперь перестает быть расчетной величиной, а назначается политическим решением, и заканчивая отказом от принципа добровольного информированного согласия и запрета на эксперименты над детьми, всё теперь очень далеко сдвинулось в сторону административных решений, не имеющих ни малейшего отношения к медицине.

Но пока задачи до конца не решены...

В «новой нормальности» есть ключевой элемент — человек той самой «новой нормальности». Человек, для которого понятие «свобода» существует не как его личное убеждение, а лишь как перечень пунктов в текущем распоряжении власти. Сегодня разрешено это, а завтра оно же может быть запрещено без малейшего объяснения. Все в целях вашей безопасности — единственное универсальное разъяснение всего.

Безропотное исполнение распоряжений — базовое качество человека новой нормальности

Раз ковид себя постепенно исчерпывает, то требуется новый враг. О котором и говорит Байден. Он информирует не людей — на них ему плевать. Он сигнализирует элитам: еще ничего не закончилось...

У следующей «пандемии» будет отличие от нынешней. О нем можно с уверенностью говорить уже сейчас. Будет введен термин «биотерроризм», как ответ на массовое сопротивление людей, которое и вызывает сегодня основные сбои в процессе. Отказ от вакцинации будет приравнен к акту биотерроризма, а с террористами, как известно, переговоров не ведут...

Победа над ковидом, о которой объявят через полгода-год, будет означать лишь то, что впереди — новый враг. Еще более свирепый, чем предыдущий. А потому не расслабляйтесь. Собственно, Байден как раз об этом.

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