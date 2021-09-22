Терпеть Польшу в рядах ЕС становится решительно невозможно

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22 сентября 2021, 11:04 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Решение Европейского суда о взыскании с Польши по 500 тысяч евро за каждый день добычи угля на шахте Туров близ чешской границы — «судебный разбой», которое Варшавой исполняться не будет. С таким заявлением выступил замминистра юстиции Польши Марцин Романовский.

Суть конфликта следующая: в феврале 2021 года Чешская Республика подала жалобу в Европейский суд на Польшу относительно расширения угледобывающего карьера «Туров» в Богатыне Дольношлёнского воеводства, что на границе с Чехией. По мнению чешской стороны, работа «Турова» лишает чешских фермеров воды и наносит значительный вред окружающей среде.

Остряки в соцсетях пишут, что Польша на самом деле уже «оккупировала» территорию Чехии, прорыв под землёй туннели, которые ведут в соседнюю страну. В итоге судья ЕС Росарио Сильва де Лапуэрта встала на сторону Чехии, решив материально наказать Польшу.

Замминистра юстиции Польши Марцин Романовский резко отреагировал на вердикт. Он написал в микроблоге:

«Это даже не шантаж! Это судебный разбой и кража среди бела дня. Вы не получите ни цента!»

Другой высокопоставленный польский чиновник, замминистра климата и окружающей среды Яцек Оздоба заявил, что для выполнения судебного решения нет юридических оснований, а значит, закрывать Туровский рудник никто не будет (предприятие «Туровский угольный рудник» уже официально уведомило общественность, что продолжает работу в штатном режиме).

«... решение, которое вытащили с помощью пальца, вынесено единственным испанским судьёй, известной своей одержимостью к Польше»

Не менее эмоционально высказался и депутат польского Сейма от правящей партии «Право и справедливость» Казимеж Смолинский. Уточнив, что это самый высокий штраф в истории Евросоюза, депутат написал в «Твиттере»:

«Политическое наказание, наложенное Евросудом, нас не сломит. Интересы Польши и поляков для нас важнее всего, и мы не станем преклонять колени перед политическим трибуналом несправедливости в Брюсселе»

По мнению политолога Александра Носовича, приговором Евросуда по шахте «Туров» Брюссель фактически ввёл экономические санкции против Польши.

«... терпеть в рядах ЕС Варшаву, когда в ней сидит правоконсервативная „Право и справедливость“ Ярослава Качиньского, становится решительно невозможно. ЕС всё-таки извернулся и нашёл способ оштрафовать Польшу за отход от ценностей либеральной Европы. Судя по всему, это только начало...»

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