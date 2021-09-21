Китай отменил приватизацию 1990-х

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21 сентября 2021, 16:12 Источник: sokolov9686.livejournal.com

В КНР официально завершилась кампания по расследованию и отмене приватизации и рыночных реформ, проведенных в 1990-х годах. По итогам судебного процесса, продлившегося восемь лет, 4082 акционера, включая 1039 иностранных граждан, лишены имущества и осуждены на пожизненное лишение свободы в трудовых лагерях, из них 590 заочно.

Аналогичное наказание получили свыше 6 тысяч чиновников, устроивших продажу государственного имущества. Ещё до 15 тысяч человек по всему Китаю получили различные сроки за содействие приватизации, в том числе сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, "проявившие преступное бездействие и любой ценой не прекратившие расточение народного имущества".

Последним суд отправил в лагеря 62-летнего Чжао Бо, который в 1994 году приобрёл 22% акций Шэньчжэньского металлургического завода. Первоначально за частное владение народным имуществом и средствами производства его приговорили к расстрелу, однако, как и в случае с остальными "контрприватизационными", делами ему позволили "искупить вину перед обществом тяжёлым пожизненным трудом на благо народа".

"Этим приговором мы ставим точку в одном из важнейших процессов в современной истории Китая", - объявил судья. - "Согласно действующему законодательству и конституции, никто не имеет права владеть средствами производства и эксплуатировать таким образом простых людей. Отдельные политики-враги свыше 20 лет назад допустили продажу части народного имущества, однако теперь все они, наряду с покупателями, а вернее - паразитами на теле нашего общества, привлечены к ответственности и осуждены.

В общей сложности за 8 лет Китай вернул себе заводы, фабрики и предприятия на общую стоимость в 122 трлн юаней (около 19 трлн.дол). Под угрозой расстрела членов семей бывших акционеров удалось также вернуть 45 трлн юаней (около 7 трлн.дол), выведенных за рубеж. По словам председателя Си Цзиньпина, "китайский народ ясно высказался о том, что он думает о так называемой приватизации, а фактически - воровстве социалистической собственности".

В Китае закон запрещает частным лицам владеть средствами производства и осуществлять эксплуатацию наёмных рабочих

Такая мера была изначально прописана в "сталинской" Конституции Китая, однако до недавнего времени её применение было отложено.

Начиная с 2012 года, власти КНР объявили о политике "народной декабализации" и активизировали преследование эксплуататоров рабочего класса.

Специально в рамках этой политики было принято правило про обратную силу закона - теперь участников приватизации можно судить даже, если на момент покупки акций они формально не нарушали никаких законов.

В России, где приватизация прошла, наверное еще более преступно, от такой картины только слёзы злости наворачиваются – НУ ПОЧЕМУ они могут, а мы только пыль в глаза пускаем? НУ ПОЧЕМУ и до каких пор девизом и принципом нашей "элиты" и "рулевых" при власти является: "Грабь пока есть что грабить..."

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