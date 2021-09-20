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20 сентября 2021, 16:22 Источник: pavel-shipilin.livejournal.com

Когда 15 сентября было объявлено о создании AUKUS — трехстороннем оборонном альянсе, образованном Австралией, Великобританией и США (Australia, United Kingdom, United States), мир еще не понял, что наступила новая эра. Эра открытой борьбы англосаксов за глобальное господство.

Думаю, лет через десять об обиде Франции, расстроенной сегодня тем, что сорвался 40-миллиардный контракт на строительство подводных лодок, все основательно забудут. Ибо впереди много разочарований и даже экономических катастроф у разных стран, прежде всего европейских. Американцы не то чтобы теряют интерес к Европе, скорее, они решили поделить союзников на главных — Британскую империю, которая теперь называется Содружеством, и второй эшелон — тех, кто захочет к нему присоединиться на правах вассалов.

То есть постепенно к AUKUS присоединятся Канада, Новая Зеландия и, допускаю, Индия, которую чисто формально могут принять на равных (до того момента, пока всем скопом не победят Китай). У нового военного блока будет строгая дисциплина: никаких военных контрактов с «чужими» — все деньги должны оставаться внутри англосаксонского мира. Франция уже прочувствовала на собственной шкуре, как это выглядит.

Насколько эффективным окажется новый, разделенный практически по расовому признаку мир, пока неясно. Хотя бы потому, что у Вашингтона и Лондона есть план, который они разрабатывали последние лет десять, но нам он неведом. Зато мы теперь понимаем, зачем был организован Brexit с его явно нарисованными результатами референдума.

Brexit — всего лишь один из пунктов плана...

Мы всегда подозревали, что англосаксы считают себя белой костью человечества, но, пожалуй, впервые это самомнение было продемонстрировано в столь неприкрытой манере. Раньше как-то стеснялись.

Более-менее понятно, почему так случилось. Организация Объединенных Наций, созданная по горячим следам после Второй мировой войны, так сказать, в эйфории победы, до развала СССР выполняла свою стабилизирующую роль. Потом Соединенные Штаты, «выиграв» виртуальную холодную войну, решили, что остались последним победителем. Но из пяти членов Совбеза ООН двое — Россия и Китай отказались играть по новым правилам.

ООН оказалась не нужной

Постепенно превратился в миролюбивый и совсем не страшный клуб друзей вроде бы мощный военный блок НАТО. Но Европа не хочет воевать с Поднебесной, она хочет жить мирно и торговать. И ей нет дела до проблем Соединенных Штатов, которые уже готовы к прямой агрессии, так их припекло. Начать войну мешает давно устаревший консенсусный принцип принятия решений, которым так гордились цивилизованные атлантисты. Всем известно: когда припекает, джентльмены меняют правила.

С Китаем что-то надо делать, причем в ближайшие годы, иначе гегемония США окажется под большим вопросом. А двух гегемонов на планете быть не может, если это не англосаксы.

Поэтому разложившуюся, давно ни на что не способную Европу решили временно оставить в покое, а объединиться с теми, кто готов беспрекословно подчиняться главной милитаристской задаче: разгромить Китай, уничтожить помеху на пути к мировому господству.

Однако новая конфигурация мироустройства, задуманная англосаксами, создает не только угрозы, но и определенные возможности...

Например, вынуждает французских президентов становиться голлистами, даже против их собственной воли. Другим просто не выиграть выборы. А это значит, что мы можем попытаться сплотить Европу от Лиссабона до Владивостока — пока у европейцев не зажили раны, нанесенные бывшим гегемоном.

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