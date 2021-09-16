Хотят ли россияне присоединить, а украинцы присоединиться

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16 сентября 2021, 19:16 Источник: incognito-from.livejournal.com

Украинская сторона обосновывая незаконность присоединения Крыма к России обычно ссылается на норму в своем законодательстве, в соответствии с которой согласие на отсоединение какой-либо территории должно дать все население страны на референдуме...

Когда украинскую сторону тычут в Косовский прецедент, в котором как известно международное право признало, что для отсоединения субъекта федерации референдума в других субъектах не требуется, то официальный Киев заявляет, что это другое...

Международное право им не указ и украинское законодательство превыше всего

Госпереворот, на мой взгляд, автоматически прекращает действие договоров между субъектами и центром. То есть население субъекта не обязано признавать самозванцев, пусть даже они до переворота и заседали в Верховной Раде... и может путем законно оформленного волеизъявления объявить о своей независимости, либо о присоединении к другому центру. Что и было сделано.

Например в 1917 году таким образом независимость обрели Польша и Финляндия. Украина тоже пыталась, но была затем оккупирована большевиками, незаконно захватившими власть в России...

В свете планируемого присоединения Украины к России было бы вполне логично поинтересоваться мнением россиян, хотят ли они присоединения Украины. После получения квалифицированного ответа «ЗА»(2/3 – от тех, у кого есть право голосовать) имеет смысл поинтересоваться мнением населения Украины, а заодно и Белоруссии, чтобы два раза не вставать...

При этом надо исходить из того, что никаких "украинцев" как народа не существует, так как "Украина" - это чисто географическое название, а не этническое. Существуют русские, часть которых временно оказалась искусственно отрезанными от единого целого и из них пытались сделать "антирусских", чтобы затем стравить с русскими из России...

Обычная практика, описываемая известным афоризмом "Разделяй и властвуй"

Таким же точно образом велась колонизация Северной Америки, когда малочисленные колонизаторы вооружали местные племена и натравливали их друг на друга. В результате чего жалкие остатки местного населения сидят в резервациях, а на принадлежавших им ранее территориях господствуют пришельцы из Европы. Для работы на плантациях привезли негров, так как местное население предпочитало рабству смерть. Если бы индейцы объединились, то уничтожили бы всех вновь прибывших...

Итак, после проведения Референдума в России, следует провести Референдумы в объектах присоединения

И тут могут возникнуть сложности: местное начальство может воспрепятствовать волеизъявлению возглавляемых ими народов по вполне понятной причине - опасению лишиться власти и всего прочего, что к ней прилагается.

Как это преодолеть местное начальство?

Вероятно можно организовать проведение голосование на российской территории, организовав доставку желающих проголосовать туда и обратно... Способ вероятно довольно затратен, но вполне возможен...

Другой способ - электронный. То есть ехать никуда не надо, но тема достоверности тут тоже не последняя...

Еще один возможный способ - введение "ограниченного контингента", под присмотром которого можно произвести референдум непосредственно на территории Украины... но этот способ хотя и возможен, но не желателен по понятным соображениям...

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