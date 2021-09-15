Причина гуманитарной катастрофы в Афганистане - военное вмешательство США

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

15 сентября 2021, 16:32 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Китай официально призвал к необходимости привлечения США к ответственности за военные преступления совершенные в Афганистане и прочие страдания причиненные афганскому народу. Также Китай призвал обратить внимание на ситуацию с правами человека в США.

Посланник Китая в отделении ООН в Женеве призвал к расследованию предполагаемых преступлений, включая пытки и убийства мирных жителей, совершенных в Афганистане военнослужащими из США и их союзников в речи на 48-й сессии Совета ООН по правам человека во вторник, и попросил США поразмыслить над своими ошибками и заняться серьезными нарушениями прав человека.

Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность тем, что Соединенные Штаты и их союзники осуществляли военную интервенцию в Афганистане в течение 20 лет, что серьезно подорвало суверенитет и территориальную целостность Афганистана, поставило под угрозу его экономическое и социальное развитие и нарушило права человека афганского народа.

Чэнь Сюй, постоянный представитель Китая при отделении ООН в Женеве и других международных организациях в Швейцарии, заявил во вторник, что военное вмешательство США в Афганистане является основной причиной гуманитарной катастрофы в Афганистане.

29 августа, через два дня после терактов в кабульском аэропорту во время гуманитарной эвакуации, США нанесли удар с помощью беспилотника в Кабуле. Утверждалось, что двое террористов были убиты. Однако, в последние дни американские СМИ сообщили, что в результате авиаудара были убиты не террористы, а 10 мирных жителей...

Это была ошибка разведки

"Виновные должны быть привлечены к ответственности, а жертвы заслуживают правосудия и правовой защиты. Эти страны должны нести ответственность за то, что они сделали за последние 20 лет",- заявил Чэнь Сюй в Совете ООН по правам человека.

К апрелю 2020 года не менее 470000 афганских мирных жителей были убиты в войне, развязанной США, и более 10 миллионов афганцев были перемещены. Он отметил, что соседи Афганистана также серьезно пострадали от военного вмешательства под руководством США.

«Войны, конфликты и региональные беспорядки являются основными причинами крупномасштабных нарушений прав человека. В настоящее время международный мир и безопасность сталкиваются с серьезными проблемами, как никогда раньше»,- предупредил представитель КНР в ходе общих прений на 48-й сессии Совета по правам человека.

«Они обязаны выполнить свои обязательства по мирному восстановлению Афганистана, а не просто уйти и переложить бремя на международное сообщество...»

Посланник Китая призвал Верховного комиссара по правам человека продолжать уделять внимание серьезным негативным последствиям военного вмешательства соответствующих стран для осуществления прав человека афганским народом, и привлекать эти страны к ответственности за преступления, связанные с убийством афганских мирных жителей с помощью их военнослужащих.

Чэнь Сюй также выразил глубокую озабоченность по поводу хронических проблем с правами человека в США, например, из-за того, что США, располагающие самым современным медицинским оборудованием и технологиями, пострадали от самого большого числа случаев COVID-19 и смертей в мире.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости