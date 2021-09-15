Дефицит вакцин тормозит планы глобальных группировок

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15 сентября 2021, 16:11 Источник: el-murid.livejournal.com

В самом авторитетном медицинском издании появилась статья с критикой массовой ревакцинации от коронавируса. Авторами рекомендаций выступила международная группа ученых, среди которых — сотрудники Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Статья идет в русле заявлений ВОЗ, которая в свою очередь, подконтрольна крупнейшим глобальным группировкам, небезосновательно подозреваемых в инициировании нынешней истории с коронавирусом. Смысл заявлений ВОЗ — нужно вначале максимально вакцинировать население планеты, а уже потом идти по второму кругу.

Определенная логика в заявлениях ВОЗ есть

Если вакцинация — это в первую очередь политическое мероприятие, то оно должно охватить как можно больше населения Земли. Люди должны привыкать, что они обязаны выполнять любые, даже полностью абсурдные, требования властей и международных структур. Отказники и те, кто бойкотирует эти требования, в итоге должны стать маргинальным и разобщенным меньшинством. Однако дефицит вакцин не позволяет в должной мере выполнить эту установку.

Поэтому рвение властей развитых стран, уже прошедших процесс вакцинации, начать повторную процедуру само по себе похвально, но все-таки противоречит исходной установке на максимальный охват. Поэтому ВОЗ и требует временно прекратить ревакцинацию и максимально расширить «помощь» странам Третьего мира.

Проблема в том, что и у развитых стран не всё гладко

Израиль вакцинировал всех, кого можно, но заболеваемость бьет все рекорды. Стратегия на массовые уколы, видимо, дала системный сбой. Власти Израиля видят выход в повторении сюжета. Если террора мало, нужно больше террора...

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По всей видимости, в России «четвертую волну» тоже будут пробовать совместить с насильственными действиями по отношению к бойкотирующим. Мало того — объявлено, что теперь изучат вопрос "вакцинации детей".

Поэтому в «Ланцете» и появляется статья, целиком и полностью поддерживающая точку зрения ВОЗ и стоящих за ней глобальных террористических группировок. Судя по всему, неангажированных отраслевых СМИ скоро не останется — все они будут поддерживать одну из глобальных группировок, пытающихся использовать «пандемию» в своих целях и интересах.

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