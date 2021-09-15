На Фарерских островах прошла крупнейшая охота на дельфинов

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15 сентября 2021, 14:25 Источник: masterok.livejournal.com

Четыре года назад мы тут в блоге обсуждали Что стоит за кровавым побоищем дельфинов в Дании? А сегодня читаю в новостях, что на Фарерских островах прошла крупнейшая в истории региона охота на дельфинов. За несколько часов убили 1428 особей.

Как известно, китобойный промысел там разрешён, но именно эта акция была нелегальной...

12 сентября на Фарерских островах устроили традиционную массовую охоту на атлантических белобоких дельфинов. Участники акции загнали на мелководье возле деревни Скалафьордур и убили 1428 особей. Об этом сообщила природоохранная организация Sea Shepherd.

"Это стало крупнейшей охотой на морских млекопитающих в регионе"

Ранее самым массовым убийством дельфинов считалась охота 1940 года, тогда истребили 1200 гринд (чёрных дельфинов). В природоохранной организации допускают, что акция 12 сентября стала крупнейшим в мире забоем китообразных.

На Фарерских островах разрешён гриндадрап — традиционный китобойный промысел, в охоте могут участвовать представители местных общин. Но акция 12 сентября была нелегальной, организаторам гриндадрапа о ней не сообщали.

По информации Sea Shepherd, у многих охотников не было лицензии. На Фарерах её выдают после прохождения обучения по быстрому безболезненному забою дельфинов. Таким образом, многие животные долго умирали в мучениях, отметили в природоохранной организации.

После охоты мяса дельфинов осталось так много, что его получили не только охотники и местные жители, но и люди из других территорий. Если желающих забрать оставшиеся туши не найдётся, их выбросят...

PS

Интересно, что мясо и жир гринд не экспортируется, и даже не продается в магазинах. Эти продукты готовят к употреблению и съедают непосредственно в семьях. Именно поэтому в дни забоя можно увидеть такое большое скопление народа на берегу. Кажется, что для такого сравнительно небольшого количества людей на острове мяса дельфинов слишком много. Однако, из-за очень специфического рациона местных жителей, на самом деле гринды составляют всего лишь 30% производимого на островах мяса, и оно полностью идёт в еду островитян.

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