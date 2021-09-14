Ветряки и солнечные батареи оказались неспособными победить кризис

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

14 сентября 2021, 12:59 Источник: chervonec-001.livejournal.com

Власти Эстонии отбросили идеологию и начали использовать старый энергоблок, ещё советской постройки, который работает на горючих сланцах. Причина запуска советского энергоблока - очень высокие цены на природный газ

Ветряки, солнечные батареи, энергия морских волн оказались неспособными победить кризис. Удовлетворить спрос эстонских потребителей сейчас способна только фундаментальная советская энергетика горючих сланцев.

Вчера цена газа в Европе превысила $760 за 1000 кубометров

Напомню, неделю назад, когда цена газа в Европе достигла очередного исторического рекорда, цифра была намного ниже $650 за 1000 кубометров. И это ещё генерал Мороз с северным пушным звёрьком давно в Европу в гости не заходил.

Хоть как-то, даже не снизить цену на голубое топливо, а просто несколько притормозить рост его стоимости, в Европе поможет только запуск "СП-2". Забавно, что борьба Украины с "СП-2" только увеличивает их расходы на покупку "европейского" газа.

Еще забавнее то, что "Газпром" предлагал в 2019 году заключить контракт на прямые поставки газа Украине по цене около $200. Но там гордо отказались, заявив, что купят в Европе дешевле! Бинго!

Цена газа в Европе: $760 за тысячу кубов. Цена газа для Украины: $838 за тысячу кубов

Так выглядит формула для Украины:

Цена газа = Цена на хабе в ЕС (EUR/MWh) + 3 EUR/MWh (усредненная стоимость транспортировки из Европы) + НДС.

Коэффициент для перевода МWh (МегаВатт*часы) в кубометры -10,62)

Цена газа для потребителей Украины:

$928 за тысячу кубометров = исходный тариф + 4,45 (тариф для точки входа в ГТС Украины) х 1,45 (коэффициент для заказа мощности на сутки вперед)

Для отопительного сезона Украине надо закачать в хранилища ещё несколько млрд куб.м газа.

PS

14 сентября цены в ЕС достигли рекордных значений — $810 за 1000 куб.м

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости