Американцы никогда не работают на подхвате

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

13 сентября 2021, 18:32 Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Задержание в прошлом году 33 граждан России на территории Беларуси было провокацией, организованной спецслужбами Украины совместно с ЦРУ. Об этом сообщает американский канал CNN со ссылкой на свои источники.

ФСБ России подтверждает информацию американских журналистов – по данным наших спецслужб информация не противоречит действительности. Но версия событий, которую предлагают сейчас публике, является не полной.

Роль американских спецслужб в прошлогоднем событии явно преуменьшена

Речь о событиях 29 июля 2020 года. Под Минском были задержаны 33 гражданина России. Белорусская сторона обвнила в подготовке массовых беспорядков в стране, приписав их к наемникам знаменитого «ЧВК Вагнера».

Как выяснилось, это была провокация спецслужб Украины

При помощи подставной ЧВК, они завербовали россиян для «работы в Венесуэле». Но вообще планировали перенаправить их в Киев. Якобы на суд за участие в боевых действиях в Донбассе.

Операция, якобы, проводилась под руководством Украины. Из США было финансирование, техническое содействие и консультации от ЦРУ.

Но американцы не работают на подхвате у наших соседей

Надо понимать, что армия, СБУ и другие украинские силовые ведомства начали пропитываться влиянием США ещё до всех Майданов. Уже в начале нулевых там работали американские консультанты, огромное количество проамериканских НКО. Украина давно закупает у них вооружение и оборудование так называемого «двойного назначения». Их чекисты используют американское оборудование слежения и контроля телекоммуникаций. Америка не жалеет сил и средств на этом «фронте». Сколько сейчас среди украинского генералитета завербованных американцами кадров остается только догадываться…

«Украина проводит операцию» - кто в это поверит?

Главное – кто на самом деле принимал решение о ее проведении и каковы были истинные цели! Например, захватить российских граждан могли, чтобы сделать их «свидетелями» по суду о сбитом Боинге. А если не получится, то всё равно ещё два «зайца» одним выстрелом. Рассорить Беларусь и Россию – дорогого стоит. Ну и Украины лишний раз от братского народа отодвинуть. Украина в этой игре, увы, лишь "инструмент и расходный материал". А настоящие авторы просто привыкли загребать жар чужими руками…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости