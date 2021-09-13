"Города-губки" спасут горожан от будущих потопов

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13 сентября 2021, 18:23 Источник: mi3ch.livejournal.com

Традиционно к дождю в городе подходили просто — градостроители старались максимально быстро увести водные массы с улиц в дождевую канализацию. Но канализация перестает справляться с дождем.

Например, в Москве бывают дожди по 25–30 мл/кв.м в час, а иногда льют и тропические дожди по 40–70 мл/кв.м в час, тогда как московская канализация рассчитана всего на 19,1 мл/кв.м в час. Результат очевиден — потоп. И с большой долей вероятности из-за глобального потепления количество дождей будет увеличиваться.

Перестройка всей городской канализации стоит огромных денег

Кроме того, вода вбирает в себя вредные вещества с асфальта и бетона и уносит их в городские водоемы. Эта же проблема стоит и перед другими странами.

29 июня 2017 года вошло в историю Берлина — за 24 часа город принял четырехмесячную норму осадков. Улицы оказались затоплены, метро остановилось, аэропорты закрылись, а к вечеру в интернете появилось видео пешехода, плывущего кролем по проезжей части. Дождевая канализация не справилась с тоннами воды, в Берлине было объявлено чрезвычайное положение...

Концепция «города-губки», разработанная в Китае, предусматривает другой подход:

Кусты, деревья и газоны на крышах, фасадах и в общественных местах впитывают дождевую воду. Этот подход уже реализован в некоторых районах Берлина, самый известный из которых — Потсдамская площадь в центре города. Там практически весь выпадающий дождь аккумулируется на месте, в дождевую канализацию не поступает ни капли. По всему Берлину уже насчитывается свыше 18 тысяч озелененных крыш.

Дождь не только подпитывает растения, он же и охлаждает здания, и помогая их владельцам сэкономить на кондиционерах. Мэрия планирует ввести субсидии для домовладельцев, которые озеленят свои крыши до такой степени, что те будут аккумулировать как минимум 60% осадков.

Зеленые кровли позволяют побороться с эффектом теплового острова, когда в городе температура воздуха намного выше, чем в пригороде. Разница иногда доходит до 15 градусов, а в жаркий день раскаленный асфальт может иметь температуру и на 30 градусов больше, чем в тени деревьев. Кроме того, они могут улучшить изоляцию и увеличить срок службы кровли. Собранную дождевую воду можно использовать, например, как замену водопроводной воды при поливе или смыве туалетов.

Китай запустил программу "городов-губок" в 2015 году. Ожидается, что 80% его городских районов будут поглощать и повторно использовать не менее 70% дождевой воды.

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