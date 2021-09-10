Белый дом против воздержания от ревакцинации «в пользу бедных»

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10 сентября 2021, 15:24 Источник: el-murid.livejournal.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не согласилась с призывом Всемирной организации здравоохранения к богатым странам ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19, пока в развивающихся странах больше людей не получат первые дозы.

За несколько часов до этого генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на пресс-конференции, что богатые страны, такие как США, должны воздержаться от предложения повторных прививок «здоровым людям, которые полностью вакцинированы».

Странная позиция ВОЗ о категорическом запрете ревакцинации хотя бы до конца 2021 года формально связана с «заботой о здоровье» людей в бедных странах, которые ощущают дефицит вакцин. Запрет на ревакцинацию может обеспечить эти страны вакцинами, так сказать, в порядке благотворительности или как минимум, в долг.

ВОЗ и забота о здоровье — давно уже разные вселенные, не пересекающиеся между собой

ВОЗ — просто глобальная группировка международной бюрократии, оказавшаяся под угрозой исчезновения после краха двуполярного мира и резкого снижения влияния ООН. Соответственно, ВОЗ с целью сохранения себя выставила на рынок свои правовые возможности, и их купили глобальные корпорации. И далеко не все из них связаны с фармацевтическим бизнесом. Тот же Билл Гейтс и его жена Мелинда основали свой фонд как раз в начале нулевых годов, когда распад ооновских структур начал приобретать обвальные формы.

Иначе говоря, ВОЗ сегодня провозглашает те идеи и те требования, которые важны для ее спонсоров

Ключевая задача, поставленная перед ВОЗ — максимальный охват населения. Если прививка от коронавируса — это пропуск в новую нормальность, то логика создателей этой нормальности требует, чтобы в нее вошло как можно больше людей. Потом их будут отсеивать, отбирать, создавать новые критерии допуска, но первичный фильтр должно пройти максимальное количество.



Поэтому ВОЗ и требует передавать вакцины в развивающиеся страны, заодно увеличивая их долговую нагрузку. Долг — отличный инструмент закабаления, и колониалисты со стажем это прекрасно знают.

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