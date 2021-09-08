Израильская

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8 сентября 2021, 16:14 Источник: inamora.livejournal.com

Олимпийский скандал неожиданно возымел продолжение. Хотя кому как. Многие болельщики совсем не удивлены такому повороту событий. А произошло вот что. Недавно олимпийская (три раза ха-ха) чемпионка Линой Ашрам объявила, что не будет выступать на Чемпионате Мира, который ожидается в октябре. Видимо, перетрудилась на Олимпиаде, бегая за упавшей лентой...

Линой Ашрам, твой «слив» засчитан!

Однако объяснение такому поступку есть. Линой Ашрам хоть и так себе гимнастка, однако девчонка неглупая. Она прекрасно понимает, что олимпийское золото, которое она получила – не бесспорное, что объективно она не победительница, что уровень наших гимнасток она если и тянет, то еле-еле, и то, не без косяков.

Будь она уверена в своем высоком уровне, она без тени сомнения поехала бы на Чемпионат Мира и показала всем, что она действительно лучшая. Но она знает, что скорее всего облажается там, поэтому тактично «слилась». Получится весьма неприятная картина, если олимпийская чемпионка не сможет показать должный уровень, особенно на фоне сестер Авериных, которые на ЧМ поедут. А она не сможет, и очень хорошо понимает это...

Поговаривают, что Линой Ашрам и вовсе собирается завершать карьеру

Действительно, что ей еще ловить в большом спорте? Олимпийское золото подобрала, можно уйти красиво победительницей и больше не привлекать к себе внимание общественности. А если она продолжит выступать и косячить, даже ее ярые защитники увидят, что из себя представляет эта спортсменка. Что ж, Линой Ашрам, твой «слив» засчитан!

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