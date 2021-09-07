Исполнители подрыва газопровода в Крыму дают признательные показания

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7 сентября 2021, 15:14 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Ранее в пресс-службе МВД республики рассказали, что неизвестные 23 августа повредили в горной части региона трубопровод, который используется для снабжения природным газом села Перевальное и войсковой части. Его работу восстановили на следующий день. Накануне суд арестовал четверых подозреваемых.

О взрыве газопровода, подготовленном украинской разведкой, сообщила ФСБ:

"Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в г. Херсоне — так называемой оперативной службой "Таврия" при участии "Меджлиса крымско-татарского народа"*, — отмечается в сообщении.

На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали замглавы "Меджлиса"* Наримана Джелялова, который выступал посредником, а также Асана и Азиза Ахметовых, непосредственно устроивших диверсию.

По указанию одного из руководителей "Меджлиса"* в июне Ахметовы выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За организацию взрыва им пообещали около 2000 американских долларов. Акцию планировали приурочить ко «Дню независимости Украины».

ФСБ России опубликовало кадры допроса исполнителей взрыва газопровода в Крыму - Асана и Азиза Ахметовых. Они рассказали, как готовили диверсию, какие указания получили от организаторов и как выполнили подрыв.

Как рассказал следователям Асан Ахметов, до Херсона, где располагается территориальное подразделение Главного управления разведки (ГУР) МО Украины, он с братом добрался на обычном рейсовом автобусе. На квартире организаторы - некие Сергей и Саид - передали братьям взрывное устройство и рассказали, что с ним нужно делать...

«Мы пошли вдвоем к трубе, я взял нож и выкопал ямку глубиной где-то 15 см - как раз устройство было на уровне земли... Положив устройство, я рукой присыпал землей (устройство. - Прим. ред.), и мы уехали. После того, как мы уехали, устройство должно было сработать в течение 4-5 часов. Позже я был на работе, и часов в 12 дня мне позвонил Саид и сказал, что все сработало», - пояснил Ахметов.

Ранее в МВД Крыма сообщили, что 23 августа неизвестные повредили газопровод в горной части региона для снабжения села Перевальное и войсковой части. Работу газопровода восстановили на следующий день, в понедельник, 6 сентября, суд утвердил меру пресечения в виде ареста четырех подозреваемых в подрыве.

То, что Украина занимается на территории РФ диверсионно-террористической деятельностью это понятно...

* "Меджлис крымско-татарского народа"- организация запрещенная в РФ

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