Ввод жилья в России по итогам семи месяцев вырос на 30%

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2 сентября 2021, 19:15 Источник: alex-starnik.livejournal.com

Москва. 1 сентября. ИНТЕРФАКС — Объем жилищного строительства в РФ в июле 2021 года составил 7,4 млн кв.м, увеличившись на 31,7% к июлю прошлого года, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

За январь-июль 2021 года в России построено 43,9 млн кв.м жилья, что на 30,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в июле 2021 года составил 1 трлн 016,8 млрд рублей, или 109,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-июле — 5 трлн 063,9 млрд рублей, или 107,1% к январю-июлю 2020 года.

Согласно прогнозу Минстроя РФ, по итогам текущего года в России будет введено в эксплуатацию 85,6 млн кв.м жилья. Вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что данный результат позволит на 10% превысить плановый показатель "жилищного" нацпроекта.

В 2020 году в РФ было введено 82,2 млн кв.м жилья (с учетом домов на участках садоводства), что на 0,2% больше показателя годом ранее. Без учета жилых домов на участках для ведения садоводства было построено 75,5 млн кв.м жилья, что на 5,9% меньше, чем в 2019 году.

В соответствии с указом президента Владимира Путина, объем жилищного строительства в РФ должен быть увеличен не менее чем до 120 млн кв.м в год к 2030 году.

В целом до 2030 года в России планируется возвести более 1 млрд кв.м жилья.

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