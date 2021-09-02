Американские спутники сфотографировали российскую торпеду

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2 сентября 2021, 16:48 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Сделанные американцами спутниковые снимки новейшей российской ядерной торпеды «Посейдон» размером с автобус, которую испытывает ВМФ России, вызвала страх на Западе. Такое новейшее оружие способно изменить характер ядерных угроз в мире, сообщил британский таблоид Daily Express.

«Российский ядерный подводный беспилотный аппарат „Посейдон“ выглядит размером примерно с автобус. Разведка США идентифицировала ее как „межконтинентальную автономную торпеду с ядерной энергоустановкой и ядерной боеголовкой“.

С тех пор, как президент России Владимир Путин в своем выступлении в 2015 году впервые обнародовал информацию о существовании сверхсекретной торпеды, это зловещее оружие, известное как „Посейдон“, вызывает огромный интерес у экспертов по безопасности. Новые снимки помогают понять, как Россия может использовать свое новое оружие», — указывает издание.

Западные эксперты полагают, что, судя по конструкции торпеды, она будет действовать под водой на очень большой глубине и с высокой скоростью.

«Эти достижения означают, что „Посейдон“, как новая категория стратегических вооружений, потенциально изменит характер ядерных угроз», — отмечает газета.

«Спутниковые снимки, сделанные компанией космических технологий Maxar Technologies в августе также подтвердили, что на военный объект, на котором спутник сфотографировал новое оружие размером с автобус, не раз заходило океанографическое исследовательское судно (ОИС) специального назначения „Академик Александров“. Этот объект находится на северном берегу реки Северная Двина вблизи места ее впадения в Белое море», — говорится в статье.

Носителями ядерных беспилотников «Посейдон» предположительно будут новые подводные лодки

Первая из таких субмарин-носителей — К-329 «Белгород» — базируется на другом берегу реки напротив нового причала на объекте. Как подчеркивает Daily Express, Северодвинск, где строится множество самых современных российских подводных лодок, уже напрямую ассоциируется с атомной торпедой «Посейдон». Там же базировались корабли и подводные лодки специального назначения, использовавшиеся во время первых испытаний ядерной торпеды.

«Наблюдая за некоторыми новыми российскими объектами, подобными этому, эксперты получат ясное представление о возможностях российского военно-морского флота. Это также позволяет им оценить приблизительную стоимость программы, которая предусматривает создание новой вспомогательной инфраструктуры и строительство множества испытательных кораблей и подводных лодок», — заключает таблоид.

Американское информационное издание USNI News опубликовало спутниковую фотографию с вероятным носителем российских ядерных подводных беспилотных аппаратов «Посейдон». В США обращают внимание на то, что, судя по развитию российской секретной военной программы, на текущем этапе практически все готово к принятию ею на вооружение «Посейдона», который представляет большую опасность для США.

Как стало известно, на спутниковом снимке, сделанном американцами в начале этого года, запечатлена атомная подлодка возле причала, в ее передней части видны два массивных канала для пуска ядерных торпед. USNI News информирует, что это может свидетельствовать о том, что носители «Посейдонов» смогут осуществить удар сразу 6−8 ядерными подводными беспилотниками. Издание сообщило и о другом спутниковом снимке, где видно ОИС «Академик Александров», которое, как отмечается, будет выполнять роль «заряжающего корабля», благодаря своей специально обустроенной корме, «дающей возможность осуществлять загрузку торпедного отсека подводной лодки-носителя беспилотниками «Посейдон».

USNI News делает вывод: «Спутниковые снимки «подтверждают, что «Посейдон» может размещаться на корабле специального назначения «Академик Александров», хотя, согласно доступным данным, этот корабль ВМФ России значится как спасательное буксирное исследовательское судно. Однако, похоже, на его борту находится ядерная торпеда или ее имитация».

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