Почему в СССР белили деревья и бордюры

Многие считают, что побелка нижней части стволов деревьев предохраняет их от грызунов и насекомых-вредителей. Но ряд скептиков говорят, что это заблуждение. Ведь в лесах кору никто на красит, а деревья чувствуют себя хорошо и не болеют. Также возникает вопрос – а зачем красить поребрики белой краской? Им зайцы и гусеницы явно не угрожают.
Предыстория
Когда началась Великая Отечественная война, гитлеровские ВВС имели значительное превосходство в воздухе. Особенно чётко работала разведывательная авиация. Двухмоторные самолеты с двойным хвостом, их называли "рамы", постоянно кружили над советскими позициями.
Важно, что довольно быстро немцы стали монтировать на свои самолеты приборы ночного видения. Даже в тёмное время суток передвижения советских подразделений были затруднены. Ведь стоило лишь временно включить на технике фары, и её тот час же обнаруживали лётчики фашистов. А в полной темноте водить танки и машины на скорости выше 5 км/ч довольно сложно.
Что придумали советские военные для скрытного перемещения войск
Сейчас неизвестно, кому в голову пришла эта идея, но командование отдало приказ – побелить нижние части стволов деревьев, столбов и поребриков, стоящих вдоль шоссе и дорог. Белые поверхности лучше всего отражают свет, поэтому даже при отсутствии освещения по ним можно ориентироваться во время движения.
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Теперь советская техника получила возможность быстро перемещаться вдоль фронтовых линий. На автомагистралях и сейчас широко используется белая и красно-белая разметки.
А для чего деревья белили после войны
На этот счёт существуют разные версии. Некоторые считают, что коммунальщики не знали истинной цели побелки стволов. И просто по инерции продолжили выполнять эту операцию ежегодно. То есть побелка объектов вдоль городских улиц превратилась в такой же ритуал, как сбор листьев осенью или стрижка газонов летом. Только смысла в этой побелке не было никакого.
Согласно второй версии, известка, нанесённая на кору, всё-таки предохраняет деревья от вредителей. Защита не даёт жучкам и гусеницам проникнуть к стволу и корневой системе.
Справка: в некоторых европейских городах деревья обрабатывают для защиты от насекомых и грибков. Но применяют для этого прозрачные растворы.
А вот, что ответил специалист. Научный сотрудник Института леса им. Сукачева В. Мулява пояснил значение побелки стволов.
«Защитный слой предохраняет деревья от воздействия губительных ультрафиолетовых лучей. А если садоводы смешают извёстку с медным купоросом, такой раствор спасёт стволы от грибка. Важно ещё учесть, что муравьи редко лазают по стволам, покрытым известью. А именно они чаще всего разносят вредоносную тлю», – разъяснил российский научный сотрудник.
Также учёный пояснил, что определённые сорта плодово-ягодных деревьев сильно боятся ультрафиолетового излучения. При воздействии яркого Солнца их кора повреждается. В результате деревья могут погибнуть от ракового заболевания.
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