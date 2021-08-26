Афроамериканцев возмутило, что Мила Кунис не моет своих белых детей

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26 августа 2021, 16:01 Источник: chern-molnija.livejournal.com

Голливудская актриса, в 8-летнем возрасте эмигрировавшая из СССР, недавно поделилась в соцсетях своими своеобразными взглядами на детскую гигиену. Оказывается, они с мужем (тоже актером Эштоном Кутчером) не моют своих детей...

То есть не то чтоб совсем не моют, но делают это только тогда, когда грязь отваливается от чада кусками или с ним в одной комнате становится трудно находиться из-за неприятного запаха.

Что уж так повлияло на Кунис - тяжелое советское прошлое или теории о том, что грязь тренирует детский иммунитет. Кстати, в этом есть доля правды, но не стоит доходить до крайности. Однако гигиенические принципы семейства Кунис неожиданно возмутили американских негров, хотя, казалось бы, им-то какое дело?

А белым значит можно ...

Негры увидели в грязных детишках Кунис и Кутчера самый настоящий оголтелый расизм и белое превосходство. Это что же получается, белая мамочка не моет своих чад и делится своим опытом в соцсетях - а что было бы с черной мамочкой, если бы она проделала такой же фокус?

А у афроамериканки детей бы за такие эксперименты отобрали ...

Поэтому негры, чтобы такого не случилось, старательно моют своих детей и моются сами. Но процент изымаемых государством детей в черных семьях выше, чем в среднем по США. То ли детей моют не все негры, то ли гигиена не главная проблема в черных семьях, то ли в этом проявляется системный расизм и «белое превосходство». Активисты борьбы с расизмом склоняются, разумеется, к последнему варианту.

Так что теперь негры считают, что раз уж они моют своих детей, чтобы тех не отобрали, то пусть и Мила Кунис делает так же, а не разводит свои расистские теории о формировании детского иммунитета. По крайней мере до тех пор, пока процент отбираемых детей в белых семьях не превысит аналогичный процент в черных.

Вообще, конечно, удивительно, что наличие в стране негров лишает белую мать права мыть своих детей так, как она считает нужным. Но США удивительная страна...

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