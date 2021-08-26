"Братья-террористы, прекратите геноцид и убийства!"

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

26 августа 2021, 13:39 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Канадский министр по делам женщин и гендерного равенства и по экономическому развитию сельской местности Марьям Монсеф, назвавшая талибов «братьями», объяснила, что использовала этот термин из-за «культурного контекста».

Во время онлайн-пресс-конференции Монсеф заявила:

«Я хочу использовать эту возможность, чтобы поговорить с нашими братьями, талибами. Мы призываем вас обеспечить безопасный и гарантированный выезд любого человека из Афганистана. Мы призываем вас немедленно остановить насилие, геноцид, убийства женщин, разрушения инфраструктуры, в том числе исторических зданий», — сказала она.

Как уточняется, позднее Монсеф, которая родилась в Иране, а выросла в Афганистане, пояснила, что упоминание слова «братья» в отношении талибов является «культурным контекстом».

«Талибан» — это террористическая организация, но при этом они утверждают, что являются мусульманами», — отметила министр.

По этой логике у нее могут появится и братья-игиловцы (Решение Верховного Суда РФ от 29 декабря 2014 г. N АКПИ14-1424С — признать международные организации "Исламское государство" и Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) террористическими и запретить их деятельность на территории Российской Федерации), и братья-алькаидовцы (Решение Верховного суда РФ о признании «Аль-Каиды» в странах исламского Магриба террористической организацией вступило в силу 13 февраля 2015 г.). И "братья-бокохарамовцы"... И "братья аль-шаббабовцы"... Все из-за культурного контекста, конечно же.

Вообще, забавно наблюдать, как сам факт победы Талибана некоторым деятелям приходится мучительно встраивать в картину Мира, чтобы уберечь оставшиеся шаблоны. Давненько так "международное сообщество" не унижали.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости