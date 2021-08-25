В Таиланде идёт знатная грызня между сторонниками канала и моста

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25 августа 2021, 18:18 Источник: gruppman.livejournal.com

Что делается в мире в этой области. Турция, как уже знают многие, взялась выкопать новый канал, в параллель проливу Босфор. И, вроде уже, даже как копают. В Египте, после мартовского происшествия с контейнеровозом "EVER GIVEN" тоже руки чешутся. Ибо, пляски с вызволением контейнеровоза, указали на слабое место Суэцкого канала.

А в Таиланде... а в Таиланде, похоже, окончательно похоронили идею создания, так называемого Кра Канала. Но сама идея, использовать короткий путь из Сиамского залива в Индийский океан, получила новый облик.

Мост вместо канала - такой вот теперь девиз в определённых кругах Таиланда

Выкопать канал на перешейке Кра - идея, скажем прямо, не новая. История проекта уходит аж в глубь веков, и первоначальная озвучка проекта была произведена в 1677 году. Идея то возгоралась, то затухала. Известно, что к идее хотел приложить руки и сам Фердинанд де Лессепс, французский разработчик Суэцкого канала. И он даже приезжал в Бангкок со своим проектом, но тогдашний король Таиланда отклонил его предложения.

Другой король Таиланда, чуть позже, отклонил и предложения англичан по этому самому каналу. Король опасался колонизации Таиланда...

Каждый проект рубили по тем, или иным причинам. От сугубо экономических до политических. Учитывалось и такое, как разница в уровне воды в Андаманском море, со стороны Индийского океана, и Сиамском заливе. Эта разность уровней требовала или шлюзов, или большого озера в середине маршрута канала. Но желание проводить по каналу танкеров очень больших автоматом ставило крест на шлюзах... В общем, не канал, а одна сплошная проблема.

Последний всплеск интереса к каналу был в 2004 году, когда сенат Таиланда, при активном участии премьер-министра , одобрили маршрут канала 9А, также известный как Кхлонг Тай. Но потом в 2006 году стране приключился переворот, премьер-министра свергли, и он не успел развернуться с каналом по полной.

Кхлонг Тай - это несколько иное, чем Канал Кра, объединяет эти два проекта лишь одно - выкапывание канала. Проект Кхлонг Тай - открытый канал без шлюзов протяжённостью 135 км, не менее 30 м глубиной и шириной 400 метров. Ширина и глубина позволят проходить каналом крупнотоннажным танкерам одновременно в двух направлениях. И примерная цена этому чуду света - ну, пока 66 миллиардов долларов США.

Аргумент противников канала - экология. В наше время может сработать очень убийственно для любого проекта. Но следует помнить, что в Таиланде развито и туристическое лобби, а любое масштабное строительство затронет интересы туркомпаний.

На смену мегапроекта "канал" пришёл другой мегапроект — "мост"

Ну, как "мост". Не в обычном понимании мост, как сооружение, связывающих два берега. А "мост", как магистраль связывающая два исходных пункта.

Идея мегапроекта выглядит так. Со стороны Андаманского моря, Индийский океан, модернизируется небольшой сейчас порт Ранонг. В результате модернизации там получается современный глубоководный порт, способный принять морские очень большого дедвейта, включая контейнеровозы класса ULCS и танкеры класса VLCC.

На побережье Сиамского залива также планируется строительство глубоководного порта Чумпхон. Всё то же самое, что и в Ранонге, контейнерные и нефтяные терминалы.

А между этими портами - двухпутная железная дорога, скоростное шоссе и нефтепровод

Суда приходят в порты Ранонг и Чумпхон, контейнеровозы разгружаются, танкеры сливают нефть. Контейнеры перебрасывают из порта в порт авто и жд транспортом, нефть качают по трубам. Такая вот схема. Проект очень горячо поддерживает министр транспорта Таиланда.

Эта суета вряд ли может заманить судовладельцев. И пока в Таиланде идёт знатная грызня между сторонниками канала и моста. Заодно идёт и осваивание денег, выделяемых правительством на исследования - географические, геологические, экономические, экологические... да мало ли что ещё можно поисследовать под весь этот шум...

Но больше всего в правительстве Таиланда опасаются Китая. Слишком уж он настырно лезет во все эти проекты. И копать согласен, и мост строить...

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