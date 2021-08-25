Чудеса российской экономики во времена пандемиии

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25 августа 2021, 17:58

Последняя статистика по российской экономике выходит весьма позитивной. Власти даже хвастаются, что наша экономика перенесла коронавирус лучше всех. Так ВВП показал рост более 10% и практически достиг своих допандемийных значений. То есть после того, как будет покончено с вирусом нас может ждать настоящее экономическое чудо? Это вряд ли, ибо есть много противоречий…

О чём не договаривают экономисты

Если мы будем сравнивать те показатели, от которых зависит российский бюджет, те что были на начало пандемии и сегодня, то увидим огромную разницу.

Начнем с нефти. Еще год назад цены на жижу уходили на отрицательную территорию, и тогда ленивый только не говорил о крахе нефтяного рынка и т. п. А сегодня котировки нефти доходили выше отметки $70 за бочку. Очень впечатляющий рост.

Аналогичная ситуация с ценами на металл, которые вообще взлетели в космос. Наши металлурги купаются в прибыли, и соответственно бюджет тоже получил доходы выше запланированных. То есть нам повезло уже два раза, но и это еще не все!

Цены на газ также переписывают свои исторические значения. Газпром, который хоронили еще год назад также получил огромную прибыль, и нашему бюджету повезло третий раз.

Если доходы в относительных величинах в момент выросли в четырехзначных значениях, то вот в натуральном значении не все так гладко.

Той же нефти мы добыли и продали гораздо меньше, чем в лучшие годы, тут сказывается не только отсутствие спроса, но и участие в сделке ОПЕК+.

Металлурги в единицах продукции, или точнее в тоннах, тоже далеки от своих максимальных показателей.

Газпром фактически тоже пошел по пути ОПЕК, и где-то притормозил прокачку газа, и по факту тоже не показал своих рекордных объемов добычи и реализации газа.

То есть все это благополучие, это всего лишь благоприятная внешняя конъюнктура.

Но есть и чисто внутренние факторы

Рост цен на бензин, ЖКХ, тоже добавили копеечку в бюджет. Повышение НДС тоже разогнало инфляцию, и также пополнило бюджет на приличную сумму. Тот же рост цен на картошку и морковку, и прочую еду также положительно сказался на бюджете. Прибавим сюда вертикальный рост на недвижимость. Поступление налогов в бюджет шло бурным потоком! Но только в этом случае власть добилась хороших результатов путем выкачивания денег из наших карманов. Но опять объемы товаров и услуг они далеки от тех, что были на начало пандемии.

То есть в обоих случаях мы произвели всего что могли произвести меньше, а денег за это получили больше. В любом случае это хорошо. Меньше работать, и больше зарабатывать, это же круто! Но вот будет ли так и дальше происходить? Не факт!

Например, цены на металл и газ уже начали снижение, на подходе нефть. А что дальше? Вы скажете, что можно будет увеличить объемы производства. А где гарантия что у нас это все купят...

Кстати, я еще не написал про то, сколько всяких контор у нас загнулось во время пандемии, которые не связаны с нефтью и газом, а это недополученный доход в будущем!

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